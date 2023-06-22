https://ria.ru/20230622/most-1879741031.html

Крымский мост работает в штатном режиме

Крымский мост работает в штатном режиме - РИА Новости, 22.06.2023

Крымский мост работает в штатном режиме

Движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме, паромная переправа работает, написал министр транспорта Крыма... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:22

2023-06-22T10:22

2023-06-22T10:24

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме, паромная переправа работает, написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. "В настоящее время движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме", - сообщил Лукашенко.По его словам, паромная переправа функционирует как для железнодорожного, так и автотранспорта. Рано утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.

https://ria.ru/20230622/krym-1879713707.html

республика крым

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республика крым, крымский мост