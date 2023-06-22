https://ria.ru/20230622/moskva-1879843652.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз - РИА Новости, 22.06.2023
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в пятницу гроз и ливней, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:20
2023-06-22T17:20
2023-06-22T17:21
москва
петр бирюков
мосводосток
погода
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в пятницу гроз и ливней, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в пятницу в столице ожидаются грозы с ливневым дождем, усиление ветра местами до 17 метров в секунду, в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня, такой комплекс неблагоприятных погодных условий с начала нынешнего лета ожидается впервые. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Подготовлены источники аварийного питания. "Сотрудники комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды будет размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока" и других организаций. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения. "Организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий. Информация будет транслироваться на городских видеоэкранах и по телевидению. Представители пожарно-спасательного гарнизона выйдут на патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о возможности грозы и ливня", - подчеркнул Бирюков.
https://ria.ru/20230621/iyul-1879545038.html
https://ria.ru/20230622/nepogoda-1879821443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, мосводосток, погода, общество
Москва, Петр Бирюков, Мосводосток, Погода, Общество
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в пятницу гроз и ливней, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в пятницу в столице ожидаются грозы с ливневым дождем, усиление ветра местами до 17 метров в секунду, в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня, такой комплекс неблагоприятных погодных условий с начала нынешнего лета ожидается впервые. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Подготовлены источники аварийного питания.
"Сотрудники комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды будет размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока
" и других организаций. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения.
"Организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий. Информация будет транслироваться на городских видеоэкранах и по телевидению. Представители пожарно-спасательного гарнизона выйдут на патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о возможности грозы и ливня", - подчеркнул Бирюков.
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