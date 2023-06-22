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Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023
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14:32 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/moskva-1879803171.html
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу
Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в пятницу летние веранды из-за ожидающейся непогоды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:32
2023-06-22T14:32
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в пятницу летние веранды из-за ожидающейся непогоды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. "От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 23 июля ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град и порывы ветра до 18 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, общество
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Общество
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу

Кафе и ресторанам Москвы рекомендуют в пятницу закрыть летние веранды из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в пятницу летние веранды из-за ожидающейся непогоды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 23 июля ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град и порывы ветра до 18 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
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