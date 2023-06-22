https://ria.ru/20230622/moskva-1879803171.html

Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу

Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023

Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу

Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в пятницу летние веранды из-за ожидающейся непогоды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:32

2023-06-22T14:32

2023-06-22T14:32

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в пятницу летние веранды из-за ожидающейся непогоды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. "От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 23 июля ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град и порывы ветра до 18 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

https://ria.ru/20230622/dozhd-1879772088.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, общество