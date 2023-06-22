https://ria.ru/20230622/moskva-1879803171.html
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу
Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в пятницу летние веранды из-за ожидающейся непогоды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:32
2023-06-22T14:32
2023-06-22T14:32
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в пятницу летние веранды из-за ожидающейся непогоды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. "От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 23 июля ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град и порывы ветра до 18 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
https://ria.ru/20230622/dozhd-1879772088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, общество
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Общество
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу
Кафе и ресторанам Москвы рекомендуют в пятницу закрыть летние веранды из-за непогоды
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в пятницу летние веранды из-за ожидающейся непогоды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 23 июля ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град и порывы ветра до 18 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
МЧС предупредило о грозе и сильном дожде в Москве в пятницу