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В Молдавии заявили, что не видят смысла закупать газ у "Газпрома" - РИА Новости, 22.06.2023
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17:48 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879851322.html
В Молдавии заявили, что не видят смысла закупать газ у "Газпрома"
В Молдавии заявили, что не видят смысла закупать газ у "Газпрома" - РИА Новости, 22.06.2023
В Молдавии заявили, что не видят смысла закупать газ у "Газпрома"
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в эфире телеканала TV8, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:48
2023-06-22T17:48
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в эфире телеканала TV8, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". "Сейчас страна не видит смысла в приобретении газа у российского концерна. Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно", - заявил Парликов. По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину "Газпрому" необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавские власти так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз". Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.
https://ria.ru/20230601/moldaviya-1875468178.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз
В Молдавии заявили, что не видят смысла закупать газ у "Газпрома"

Глава Минэнерго Парликов: Молдавия не видит смысла закупать газ у "Газпрома"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в эфире телеканала TV8, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома".
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"Сейчас страна не видит смысла в приобретении газа у российского концерна. Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно", - заявил Парликов.
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По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину "Газпрому" необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавские власти так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз".
Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.
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