https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879851322.html

В Молдавии заявили, что не видят смысла закупать газ у "Газпрома"

В Молдавии заявили, что не видят смысла закупать газ у "Газпрома" - РИА Новости, 22.06.2023

В Молдавии заявили, что не видят смысла закупать газ у "Газпрома"

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в эфире телеканала TV8, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:48

2023-06-22T17:48

2023-06-22T17:48

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в эфире телеканала TV8, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". "Сейчас страна не видит смысла в приобретении газа у российского концерна. Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно", - заявил Парликов. По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину "Газпрому" необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавские власти так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз". Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.

https://ria.ru/20230601/moldaviya-1875468178.html

https://ria.ru/20230322/katastrofa-1859853370.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз