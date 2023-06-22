https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879789581.html

МИД Молдавии вызвал посла России

МИД Молдавии вызвал посла России - РИА Новости, 22.06.2023

МИД Молдавии вызвал посла России

Посол России в Молдавии вызван в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:38

2023-06-22T13:38

2023-06-22T13:44

херсонская область

владимир сальдо

молдавия

вооруженные силы украины

в мире

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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Посол России в Молдавии вызван в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном пункте Джурджулешты, заявил в четверг советник пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров. "Молдавия решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации... об ударе по мосту в Джурджулештах. Такие заявления совершенно неприемлемы. Мы не потерпим такой формулировки, направленной против Молдавии. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Молдавии для объяснения,"- заявил Захаров.Ранее в четверг вице-губернатор Херсона Владимир Сальдо осмотрел мосты между Крымом и Херсонской областью, поврежденные в ходе ракетного обстрела ВСУ. В опубликованном ролике он заявил, что последует ответная реакция, упомянув мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительной оценке, при ударе использовались английские ракеты Storm Shadow.

https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877176796.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, молдавия, вооруженные силы украины, в мире