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МИД Молдавии вызвал посла России - РИА Новости, 22.06.2023
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13:38 22.06.2023 (обновлено: 13:44 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879789581.html
МИД Молдавии вызвал посла России
МИД Молдавии вызвал посла России - РИА Новости, 22.06.2023
МИД Молдавии вызвал посла России
Посол России в Молдавии вызван в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:38
2023-06-22T13:44
херсонская область
владимир сальдо
молдавия
вооруженные силы украины
в мире
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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Посол России в Молдавии вызван в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном пункте Джурджулешты, заявил в четверг советник пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров. &quot;Молдавия решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации... об ударе по мосту в Джурджулештах. Такие заявления совершенно неприемлемы. Мы не потерпим такой формулировки, направленной против Молдавии. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Молдавии для объяснения,&quot;- заявил Захаров.Ранее в четверг вице-губернатор Херсона Владимир Сальдо осмотрел мосты между Крымом и Херсонской областью, поврежденные в ходе ракетного обстрела ВСУ. В опубликованном ролике он заявил, что последует ответная реакция, упомянув мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительной оценке, при ударе использовались английские ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877176796.html
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херсонская область , владимир сальдо, молдавия, вооруженные силы украины, в мире
Херсонская область , Владимир Сальдо, Молдавия, Вооруженные силы Украины, В мире
МИД Молдавии вызвал посла России

МИД Молдавии вызвал посла России из-за слов Сальдо об ударе по мосту в Джурджулештах

© Flickr / Kamen TabakovКишинев, Молдавия
Кишинев, Молдавия - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Flickr / Kamen Tabakov
Кишинев, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Посол России в Молдавии вызван в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населенном пункте Джурджулешты, заявил в четверг советник пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров.
«

"Молдавия решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации... об ударе по мосту в Джурджулештах. Такие заявления совершенно неприемлемы. Мы не потерпим такой формулировки, направленной против Молдавии. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Молдавии для объяснения,"- заявил Захаров.

Ранее в четверг вице-губернатор Херсона Владимир Сальдо осмотрел мосты между Крымом и Херсонской областью, поврежденные в ходе ракетного обстрела ВСУ. В опубликованном ролике он заявил, что последует ответная реакция, упомянув мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты.
Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительной оценке, при ударе использовались английские ракеты Storm Shadow.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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9 июня, 12:33
 
Херсонская областьВладимир СальдоМолдавияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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