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В Кремле разочарованы решением Молдавии отменить празднование 9 Мая - РИА Новости, 22.06.2023
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12:22 22.06.2023 (обновлено: 13:49 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879772417.html
В Кремле разочарованы решением Молдавии отменить празднование 9 Мая
В Кремле разочарованы решением Молдавии отменить празднование 9 Мая - РИА Новости, 22.06.2023
В Кремле разочарованы решением Молдавии отменить празднование 9 Мая
Решение Кишинева отменить празднование 9 мая вызывает искреннее разочарование, это больно отзывается в сердцах ветеранов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:22
2023-06-22T13:49
молдавия
политика
россия
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Решение Кишинева отменить празднование 9 мая вызывает искреннее разочарование, это больно отзывается в сердцах ветеранов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Правительство Молдавии в среду одобрило инициативу правящей партии "Действие и солидарность" об отмене Дня Победы 9 мая и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны."Относимся чрезвычайно негативно, и подобные решения, конечно, они очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии. И, конечно, это то, что вызывает искреннее разочарование", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли сообщение о поддержке властями Молдавии отмены 9 мая.Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов.Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230615/piket-1878243620.html
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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молдавия, политика, россия, дмитрий песков, день победы
Молдавия, Политика, Россия, Дмитрий Песков, День Победы
В Кремле разочарованы решением Молдавии отменить празднование 9 Мая

Песков: решение Кишинева отменить празднование 9 Мая больно отзывается в сердцах ветеранов

© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк" в Кишиневе
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Решение Кишинева отменить празднование 9 мая вызывает искреннее разочарование, это больно отзывается в сердцах ветеранов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство Молдавии в среду одобрило инициативу правящей партии "Действие и солидарность" об отмене Дня Победы 9 мая и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны.
Пикет оппозиционной партии Возрождение против упразднения в Молдавии Дня Победы у здания парламента в Кишиневе. Кадр видео
В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы
15 июня, 10:29
"Относимся чрезвычайно негативно, и подобные решения, конечно, они очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии. И, конечно, это то, что вызывает искреннее разочарование", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли сообщение о поддержке властями Молдавии отмены 9 мая.
Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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