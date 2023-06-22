https://ria.ru/20230622/moldavia-1879886025.html

В Молдавии расформировали фракцию оппозиционной партии "Шор"

В Молдавии расформировали фракцию оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 22.06.2023

В Молдавии расформировали фракцию оппозиционной партии "Шор"

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу объявил в четверг о расформировании фракции оппозиционной фракции "Шор", ее пять депутатов продолжат работу, как... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:43

2023-06-22T12:43

2023-06-22T21:46

в мире

молдавия

кишинев

игорь гросу

парламентская ассамблея совета европы

марина таубер

илан шор

снг

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КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу объявил в четверг о расформировании фракции оппозиционной фракции "Шор", ее пять депутатов продолжат работу, как независимые, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. "Это абсолютно необходимое решение поддержано в целях исполнения решения КС о запрете партии "Шор". Коллеги могут продолжить работу в качестве независимых депутатов", - сказал Гросу в ходе заседания парламента, которое транслируется в режиме онлайн в социальных сетях. Решение по ликвидации фракции одобрили 56 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), представители бывшей партии "Шор" бойкотировали заседание. Правящее большинство также исключила депутатов из расформированной фракции из состава постоянного бюро парламента и комиссий и делегаций. Так, депутат Марина Таубер исключена из группы "Парламентский комитет ассоциации Молдавия - Европейский Союз", Денис Уланов исключен из состава из группы "Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ", Регина Апостолова исключена из состава делегации "Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", Петру Жардан исключен из группы "Парламентская ассамблея Восточного партнерства, Владимир Фотеску исключен из "Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентом Молдавии и Федеральным Собранием РФ". Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230620/moldaviya-1879418304.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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в мире, молдавия, кишинев, игорь гросу, парламентская ассамблея совета европы, марина таубер, илан шор, снг