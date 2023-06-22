https://ria.ru/20230622/moldavia-1879884388.html

Протестующие молдавские фермеры согласились подождать помощи от властей

Протестующие молдавские фермеры согласились подождать помощи от властей - РИА Новости, 22.06.2023

Протестующие молдавские фермеры согласились подождать помощи от властей

Молдавские фермеры не будут предпринимать "жестких" действий на протестах до утра 27 июня, чтобы власти успели выполнить свои обещания, заявил председатель... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:41

2023-06-22T21:41

2023-06-22T21:41

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кишинев

украина

дорин речан

майя санду

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

молдавия

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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Молдавские фермеры не будут предпринимать "жестких" действий на протестах до утра 27 июня, чтобы власти успели выполнить свои обещания, заявил председатель ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. В четверг представители ряда агрохозяйств продолжили протесты в центре Кишинева. Разочаровавшись в переговорах с премьером Дорином Речаном, главой минсельхоза Владимиром Болей и президентом Майей Санду, фермеры направили свою технику к зданию парламента и зданию администрации президента, где впоследствии провели митинг. Аграрии требуют от властей приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации для молдавских производителей зерна - порядка 3000 леев за гектар (около 170 долларов), а также просят выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо. К вечеру они вновь встретились с премьером и главой Минсельхоза, чтобы обсудить дальнейшие действия. "Премьер попросил немножко времени. Мы согласились подождать до утра вторника. Но если мы увидим, что просто тянут время и к утру вторника не будет конкретного ответа, то реакция фермеров может быть еще более жесткой. Какой - увидим", - заявил Слусарь журналистам. Он подчеркнул, что аграрии хотят услышать от властей конкретные размеры компенсаций, а также сроки их выплаты. Ранее премьер Молдавии Речан по итогам переговоров с аграриями заявил, что правительство уже предложило экстренные решения. Дотационный фонд на 2023 год составляет 1,5 миллиарда леев (83,4 миллиона долларов) и будет дополнен еще 800 миллионами (44,5 миллиона долларов). Он выразил надежду, что Брюссель согласится оказать дополнительную финансовую помощь, которая будет направлена на поддержку фермеров. Молдавские аграрии в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.

https://ria.ru/20230622/moldavia-1879816878.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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в мире, кишинев, украина, дорин речан, майя санду, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), молдавия