Глава парламента Молдавии обвинил Россию в попытке помешать евроинтеграции
Глава парламента Молдавии Гросу обвинил Россию в попытке помешать евроинтеграции страны
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Глава парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Россия "всеми силами" пытается помешать процессу евроинтеграции республики.
"Российская Федерация всеми силами пытается помешать нашей интеграции в Евросоюз, они создали нам этот замороженный конфликт в Приднестровье", - заявил Гросу журналистам.
Также глава парламента прокомментировал слухи о возможном сокращении количества российских дипломатов. С подобной инициативой выступил коллега Гросу по партии, депутат Андриан Кептонар.
"Подождем оценок, которые даст министерство иностранных дел, когда они (сотрудники МИД - ред.) придут с обоснованием. Тогда и обсудим конкретное предложение", - добавил Гросу.
Ранее представители правящей партии сообщили, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов. Кептонар обратился к МИД с просьбой проанализировать возможность сокращения количества российских дипломатов до шести человек, поскольку и в посольстве Молдавии в Москве работают шесть сотрудников.
Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.