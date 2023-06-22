https://ria.ru/20230622/moldavia-1879815683.html

Молдавские фермеры заявили, что разочаровались в переговорах с властью

Молдавские фермеры заявили, что разочаровались в переговорах с властью - РИА Новости, 22.06.2023

Молдавские фермеры заявили, что разочаровались в переговорах с властью

Протестующие в Молдавии фермеры разочаровались в переговорах с премьером Дорином Речаном и президентом Майей Санду, заявил в четверг исполнительный директор... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:24

2023-06-22T15:24

2023-06-22T15:24

в мире

молдавия

кишинев

украина

дорин речан

майя санду

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КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Протестующие в Молдавии фермеры разочаровались в переговорах с премьером Дорином Речаном и президентом Майей Санду, заявил в четверг исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Молдавские фермеры вывели в понедельник порядка 100 единиц сельхозтехники на центральную площадь Кишинева. Протестующие требуют от правительства приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации для молдавских производителей зерна - порядка 3000 леев за гектар (около 170 долларов), а также просят выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо. Во вторник и среду с фермерами провели переговоры премьер-министр Речан и глава минсельхоза Владимир Боля. В четверг лидеры протестов встретились с президентом Санду. "Мы разочарованы. Еще больше вопросов возникло, чем какой-то определенности. В правительстве нам сказали одно, а на встрече с Майей Санду мы услышали другое", - сказал Слусарь, вернувшись на площадь после переговоров с главой республики. Один из лидеров протестного движения фермер Сергей Стефанко предложил аграриям поехать на тракторах к администрации президента и парламенту. Аккуратно, не блокируя движение городского транспорта, фермеры выехали на тракторах в сторону обозначенных зданий. Ранее премьер Речан по итогам переговоров с аграриями заявил, что правительство уже предложило экстренные решения. Дотационный фонд на 2023 год составляет 1,5 миллиарда леев (83,4 миллиона долларов) и будет дополнен еще 800 миллионами (44,5 миллиона долларов), он выразил надежду, что Брюссель согласится оказать дополнительную финансовую помощь, которая будет направлена на поддержку фермеров. Молдавские аграрии в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.

https://ria.ru/20230621/moldaviya-1879538610.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

кишинев

украина

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в мире, молдавия, кишинев, украина, дорин речан, майя санду