https://ria.ru/20230622/mi-24-1879805483.html

Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Белоруссии

Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2023

Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Белоруссии

Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Брестской области Белоруссии, члены экипажа получили ранения, сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:39

2023-06-22T14:39

2023-06-22T15:39

белоруссия

ми-24

происшествия

брестская область

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МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Брестской области Белоруссии, члены экипажа получили ранения, сообщила пресс-служба Минобороны республики."Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку Ми-24. Члены экипажа получили телесные повреждения", — говорится в заявлении.Уточняется, что на земле никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Сейчас комиссия выясняет причины произошедшего, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230513/vertolet-1871544035.html

белоруссия

брестская область

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Кирилл Волков

белоруссия, ми-24, происшествия, брестская область