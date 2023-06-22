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Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2023
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14:39 22.06.2023 (обновлено: 15:39 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/mi-24-1879805483.html
Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Белоруссии
Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2023
Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Белоруссии
Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Брестской области Белоруссии, члены экипажа получили ранения, сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:39
2023-06-22T15:39
белоруссия
ми-24
происшествия
брестская область
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МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Брестской области Белоруссии, члены экипажа получили ранения, сообщила пресс-служба Минобороны республики."Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку Ми-24. Члены экипажа получили телесные повреждения", — говорится в заявлении.Уточняется, что на земле никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Сейчас комиссия выясняет причины произошедшего, добавили в ведомстве.
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белоруссия, ми-24, происшествия, брестская область
Белоруссия, Ми-24, Происшествия, Брестская область
Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-24 в Брестской области

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ми-24 ВВС Белоруссии
Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Брестской области Белоруссии, члены экипажа получили ранения, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку Ми-24. Члены экипажа получили телесные повреждения", — говорится в заявлении.
Уточняется, что на земле никто не пострадал, разрушения отсутствуют.
Сейчас комиссия выясняет причины произошедшего, добавили в ведомстве.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области
13 мая, 19:05
 
БелоруссияМи-24ПроисшествияБрестская область
 
 
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