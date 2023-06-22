В Курской области запретили проводить массовые мероприятия
В Курской области запретили проводить массовые мероприятия ради усиления безопасности
© Depositphotos.com / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Власти Курской области ради усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности запретили проводить массовые публичные мероприятия в регионе, соответствующее постановление губернатора Курской области опубликовано в четверг на сайте регионального правительства.
"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Курской области… запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий", - говорится в постановлении губернатора, подписанного исполняющим обязанности губернатора Алексеем Смирновым.
В документе отмечается, что запрет не распространяется на мероприятия, которые посвящены государственным праздникам, дни воинской славы и памятные даты, проводимые органами публичной власти. Эта мера будет действовать до снятия режима среднего уровня реагирования.
Ранее президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны. Субъекты усилили охрану общественного порядка, важных для обеспечения жизнедеятельности населения объектов, военных, государственных и специальных объектов. Также допускается введение особого режима работы транспорта, связи и энергетики, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда. В Курской области приступили к установке таких заграждений.