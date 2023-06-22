https://ria.ru/20230622/meropriyatiya-1879880862.html

В Курской области запретили проводить массовые мероприятия

В Курской области запретили проводить массовые мероприятия - РИА Новости, 22.06.2023

В Курской области запретили проводить массовые мероприятия

Власти Курской области ради усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности запретили проводить массовые публичные мероприятия в регионе,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:58

2023-06-22T20:58

2023-06-22T20:58

общество

курская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

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ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Власти Курской области ради усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности запретили проводить массовые публичные мероприятия в регионе, соответствующее постановление губернатора Курской области опубликовано в четверг на сайте регионального правительства. "В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Курской области… запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий", - говорится в постановлении губернатора, подписанного исполняющим обязанности губернатора Алексеем Смирновым. В документе отмечается, что запрет не распространяется на мероприятия, которые посвящены государственным праздникам, дни воинской славы и памятные даты, проводимые органами публичной власти. Эта мера будет действовать до снятия режима среднего уровня реагирования. Ранее президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны. Субъекты усилили охрану общественного порядка, важных для обеспечения жизнедеятельности населения объектов, военных, государственных и специальных объектов. Также допускается введение особого режима работы транспорта, связи и энергетики, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда. В Курской области приступили к установке таких заграждений.

https://ria.ru/20230619/obstrely-1879081394.html

курская область

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общество, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин