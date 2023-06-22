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В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов - РИА Новости, 22.06.2023
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16:47 22.06.2023 (обновлено: 16:48 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/medved-1879835864.html
В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов
В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов - РИА Новости, 22.06.2023
В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов
Следователи начали проверку после обнаружения в Магадане тела пожилой женщины в лесном массиве со следами повреждений на теле, предполагается, что ее убил... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:47
2023-06-22T16:48
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 22 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения в Магадане тела пожилой женщины в лесном массиве со следами повреждений на теле, предполагается, что ее убил медведь, сообщает СУСК России по региону на сайте. Женщина пропала несколько дней назад, ее искали полицейские и волонтеры. На этой неделе в городе нашли тело мужчины со следами медвежьих укусов, следователи устанавливают обстоятельства. Кроме того, трех человек госпитализировали после нападения медведя. "На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, осуществлен осмотр места происшествия, проведены опросы лиц. С учетом обнаруженных на теле жертвы повреждений и окружающей обстановки приоритетной версией случившегося следствием рассматривается нападение хищника", - говорится в сообщении. Уточняется, что процессуальную проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Убийство".
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происшествия, магадан
Происшествия, Магадан
В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов

СК: тело пропавшей пожилой женщины со следами медвежьих укусов нашли в Магадане

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения в Магадане тела пожилой женщины в лесном массиве со следами повреждений на теле, предполагается, что ее убил медведь, сообщает СУСК России по региону на сайте.
Женщина пропала несколько дней назад, ее искали полицейские и волонтеры. На этой неделе в городе нашли тело мужчины со следами медвежьих укусов, следователи устанавливают обстоятельства. Кроме того, трех человек госпитализировали после нападения медведя.
«
"На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, осуществлен осмотр места происшествия, проведены опросы лиц. С учетом обнаруженных на теле жертвы повреждений и окружающей обстановки приоритетной версией случившегося следствием рассматривается нападение хищника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что процессуальную проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Убийство".
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