https://ria.ru/20230622/medved-1879835864.html
В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов
В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов - РИА Новости, 22.06.2023
В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов
Следователи начали проверку после обнаружения в Магадане тела пожилой женщины в лесном массиве со следами повреждений на теле, предполагается, что ее убил... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:47
2023-06-22T16:47
2023-06-22T16:48
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 22 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения в Магадане тела пожилой женщины в лесном массиве со следами повреждений на теле, предполагается, что ее убил медведь, сообщает СУСК России по региону на сайте. Женщина пропала несколько дней назад, ее искали полицейские и волонтеры. На этой неделе в городе нашли тело мужчины со следами медвежьих укусов, следователи устанавливают обстоятельства. Кроме того, трех человек госпитализировали после нападения медведя. "На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, осуществлен осмотр места происшествия, проведены опросы лиц. С учетом обнаруженных на теле жертвы повреждений и окружающей обстановки приоритетной версией случившегося следствием рассматривается нападение хищника", - говорится в сообщении. Уточняется, что процессуальную проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Убийство".
https://ria.ru/20230530/pogranichnitsa-1874951551.html
магадан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан
В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов
СК: тело пропавшей пожилой женщины со следами медвежьих укусов нашли в Магадане