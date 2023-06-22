https://ria.ru/20230622/medved-1879835864.html

В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов

В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов - РИА Новости, 22.06.2023

В Магадане нашли тело женщины со следами медвежьих укусов

Следователи начали проверку после обнаружения в Магадане тела пожилой женщины в лесном массиве со следами повреждений на теле, предполагается, что ее убил... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:47

2023-06-22T16:47

2023-06-22T16:48

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 22 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения в Магадане тела пожилой женщины в лесном массиве со следами повреждений на теле, предполагается, что ее убил медведь, сообщает СУСК России по региону на сайте. Женщина пропала несколько дней назад, ее искали полицейские и волонтеры. На этой неделе в городе нашли тело мужчины со следами медвежьих укусов, следователи устанавливают обстоятельства. Кроме того, трех человек госпитализировали после нападения медведя. "На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, осуществлен осмотр места происшествия, проведены опросы лиц. С учетом обнаруженных на теле жертвы повреждений и окружающей обстановки приоритетной версией случившегося следствием рассматривается нападение хищника", - говорится в сообщении. Уточняется, что процессуальную проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Убийство".

https://ria.ru/20230530/pogranichnitsa-1874951551.html

магадан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан