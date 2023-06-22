https://ria.ru/20230622/medpomosch-1879863314.html
В Германии ежегодно умирают тысячи людей из-за некачественной медпомощи
В Германии ежегодно умирают тысячи людей из-за некачественной медпомощи - РИА Новости, 22.06.2023
В Германии ежегодно умирают тысячи людей из-за некачественной медпомощи
Тысячи "предотвратимых" смертей происходят каждый год в больницах Германии из-за недостаточно квалифицированной медицинской помощи, сообщило в четверг издание... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:39
2023-06-22T18:39
2023-06-22T18:40
германия
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Тысячи "предотвратимых" смертей происходят каждый год в больницах Германии из-за недостаточно квалифицированной медицинской помощи, сообщило в четверг издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на отчет правительственной комиссии. "Вопрос, где лечат пациентов с серьезными заболеваниями, имеет далеко идущие последствия для их шансов на выживание. Во многих больницах качество лечения не соответствует самым высоким стандартам," - пишет издание. Больше шансов выжить в случае серьезного заболевания у пациентов, проходящих лечение в больницах с наличием специализированных отделений по борьбе с соответствующими заболеваниями. В качестве примеров в отчете приводится статистика по инсультам и онкологическим заболеваниям. В клиниках, где есть так называемые инсультные отделения, 23,9% пациентов не переживают первый год после инсульта, а в других медицинских учреждениях - 30,4%. "Каждый год еще почти 5 тысяч человек могли бы пережить инсульт, если бы все лечились в сертифицированных для этого больницах," - пишет издание. Согласно данным правительственной комиссии, смертность от онкологических заболеваний также отличается в различных клиниках. В общей сложности более 20 тысяч смертей от онкологических заболеваний в год можно было бы предотвратить в случае, если бы все пациенты получали максимально квалифицированную помощь. Особенно сильная разница в ожидаемой смертности в зависимости от выбора больницы наблюдается у пациентов с раком груди (23%), простаты (17%) и шейки матки (16%). Авторы доклада делают вывод, что нынешняя ситуация, при которой многие больницы предлагают очень широкий спектр медицинских услуг, приводит к дефициту качества лечения, росту заболеваемости и смертности. Отчет будет официально представлен в четверг на фоне дебатов вокруг планируемой реформы больниц, продвигаемой министром здравоохранения Карлом Лаутербахом и предусматривающей повышение качества медицинского обслуживания за счет большей специализации медицинских учреждений.
https://ria.ru/20230306/raskhody-1856116250.html
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германия, в мире
В Германии ежегодно умирают тысячи людей из-за некачественной медпомощи
Süddeutsche Zeitung: в ФРГ ежегодно умирают тысячи людей из-за некачественной медпомощи
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Тысячи "предотвратимых" смертей происходят каждый год в больницах Германии из-за недостаточно квалифицированной медицинской помощи, сообщило в четверг издание Süddeutsche Zeitung
со ссылкой на отчет правительственной комиссии.
"Вопрос, где лечат пациентов с серьезными заболеваниями, имеет далеко идущие последствия для их шансов на выживание. Во многих больницах качество лечения не соответствует самым высоким стандартам," - пишет издание.
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Больше шансов выжить в случае серьезного заболевания у пациентов, проходящих лечение в больницах с наличием специализированных отделений по борьбе с соответствующими заболеваниями.
В качестве примеров в отчете приводится статистика по инсультам и онкологическим заболеваниям. В клиниках, где есть так называемые инсультные отделения, 23,9% пациентов не переживают первый год после инсульта, а в других медицинских учреждениях - 30,4%. "Каждый год еще почти 5 тысяч человек могли бы пережить инсульт, если бы все лечились в сертифицированных для этого больницах," - пишет издание.
Согласно данным правительственной комиссии, смертность от онкологических заболеваний также отличается в различных клиниках. В общей сложности более 20 тысяч смертей от онкологических заболеваний в год можно было бы предотвратить в случае, если бы все пациенты получали максимально квалифицированную помощь. Особенно сильная разница в ожидаемой смертности в зависимости от выбора больницы наблюдается у пациентов с раком груди (23%), простаты (17%) и шейки матки (16%).
Авторы доклада делают вывод, что нынешняя ситуация, при которой многие больницы предлагают очень широкий спектр медицинских услуг, приводит к дефициту качества лечения, росту заболеваемости и смертности.
Отчет будет официально представлен в четверг на фоне дебатов вокруг планируемой реформы больниц, продвигаемой министром здравоохранения Карлом Лаутербахом и предусматривающей повышение качества медицинского обслуживания за счет большей специализации медицинских учреждений.
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