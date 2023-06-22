https://ria.ru/20230622/medpomosch-1879863314.html

В Германии ежегодно умирают тысячи людей из-за некачественной медпомощи

В Германии ежегодно умирают тысячи людей из-за некачественной медпомощи - РИА Новости, 22.06.2023

В Германии ежегодно умирают тысячи людей из-за некачественной медпомощи

Тысячи "предотвратимых" смертей происходят каждый год в больницах Германии из-за недостаточно квалифицированной медицинской помощи, сообщило в четверг издание... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:39

2023-06-22T18:39

2023-06-22T18:40

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455164_169:684:2594:2048_1920x0_80_0_0_a3f81a5c2dc47acda4a9556e869c2ee6.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Тысячи "предотвратимых" смертей происходят каждый год в больницах Германии из-за недостаточно квалифицированной медицинской помощи, сообщило в четверг издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на отчет правительственной комиссии. "Вопрос, где лечат пациентов с серьезными заболеваниями, имеет далеко идущие последствия для их шансов на выживание. Во многих больницах качество лечения не соответствует самым высоким стандартам," - пишет издание. Больше шансов выжить в случае серьезного заболевания у пациентов, проходящих лечение в больницах с наличием специализированных отделений по борьбе с соответствующими заболеваниями. В качестве примеров в отчете приводится статистика по инсультам и онкологическим заболеваниям. В клиниках, где есть так называемые инсультные отделения, 23,9% пациентов не переживают первый год после инсульта, а в других медицинских учреждениях - 30,4%. "Каждый год еще почти 5 тысяч человек могли бы пережить инсульт, если бы все лечились в сертифицированных для этого больницах," - пишет издание. Согласно данным правительственной комиссии, смертность от онкологических заболеваний также отличается в различных клиниках. В общей сложности более 20 тысяч смертей от онкологических заболеваний в год можно было бы предотвратить в случае, если бы все пациенты получали максимально квалифицированную помощь. Особенно сильная разница в ожидаемой смертности в зависимости от выбора больницы наблюдается у пациентов с раком груди (23%), простаты (17%) и шейки матки (16%). Авторы доклада делают вывод, что нынешняя ситуация, при которой многие больницы предлагают очень широкий спектр медицинских услуг, приводит к дефициту качества лечения, росту заболеваемости и смертности. Отчет будет официально представлен в четверг на фоне дебатов вокруг планируемой реформы больниц, продвигаемой министром здравоохранения Карлом Лаутербахом и предусматривающей повышение качества медицинского обслуживания за счет большей специализации медицинских учреждений.

https://ria.ru/20230306/raskhody-1856116250.html

https://ria.ru/20230613/sholts-1877824728.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, в мире