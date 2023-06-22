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Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости, 22.06.2023
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11:31 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/matkapital-1879757974.html
Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом
Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости, 22.06.2023
Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступали обращения, связанные с мошенничеством с использованием... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:31
2023-06-22T11:31
россия
татьяна москалькова
общество
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ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступали обращения, связанные с мошенничеством с использованием материнского капитала, и спросила, есть ли программы по противодействию такому явлению. В ходе рабочей поездки в Тульскую область Москалькова посетила "Семейный МФЦ". "Именно здесь, в Тульской области, люди столкнулись с мошенниками, которые использовали материнский капитал в мошеннических целях. Есть какие-либо программы, которые могли бы противодействовать этому явлению? Потому что с этим мы сталкивались и в других районах, и к нам тоже такие обращения приходили, прошли процессы, слава Богу, виновные наказаны", - сказала Москалькова. В ответ руководители семейного центра рассказали, что в центре проводятся школы семейной грамотности, в том числе по использованию государственной поддержки и материнского капитала.
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россия, татьяна москалькова, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом

Омбудсмен Москалькова сообщила, что принимала обращения о мошенничестве с маткапиталом

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступали обращения, связанные с мошенничеством с использованием материнского капитала, и спросила, есть ли программы по противодействию такому явлению.
В ходе рабочей поездки в Тульскую область Москалькова посетила "Семейный МФЦ".
"Именно здесь, в Тульской области, люди столкнулись с мошенниками, которые использовали материнский капитал в мошеннических целях. Есть какие-либо программы, которые могли бы противодействовать этому явлению? Потому что с этим мы сталкивались и в других районах, и к нам тоже такие обращения приходили, прошли процессы, слава Богу, виновные наказаны", - сказала Москалькова.
В ответ руководители семейного центра рассказали, что в центре проводятся школы семейной грамотности, в том числе по использованию государственной поддержки и материнского капитала.
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