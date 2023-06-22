https://ria.ru/20230622/matkapital-1879757974.html

Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом

Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости, 22.06.2023

Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступали обращения, связанные с мошенничеством с использованием... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:31

2023-06-22T11:31

2023-06-22T11:31

россия

татьяна москалькова

общество

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ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступали обращения, связанные с мошенничеством с использованием материнского капитала, и спросила, есть ли программы по противодействию такому явлению. В ходе рабочей поездки в Тульскую область Москалькова посетила "Семейный МФЦ". "Именно здесь, в Тульской области, люди столкнулись с мошенниками, которые использовали материнский капитал в мошеннических целях. Есть какие-либо программы, которые могли бы противодействовать этому явлению? Потому что с этим мы сталкивались и в других районах, и к нам тоже такие обращения приходили, прошли процессы, слава Богу, виновные наказаны", - сказала Москалькова. В ответ руководители семейного центра рассказали, что в центре проводятся школы семейной грамотности, в том числе по использованию государственной поддержки и материнского капитала.

https://realty.ria.ru/20230614/matkapital-1877954753.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, татьяна москалькова, общество