https://ria.ru/20230622/matkapital-1879757974.html
Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом
Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости, 22.06.2023
Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступали обращения, связанные с мошенничеством с использованием... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:31
2023-06-22T11:31
2023-06-22T11:31
россия
татьяна москалькова
общество
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ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступали обращения, связанные с мошенничеством с использованием материнского капитала, и спросила, есть ли программы по противодействию такому явлению. В ходе рабочей поездки в Тульскую область Москалькова посетила "Семейный МФЦ". "Именно здесь, в Тульской области, люди столкнулись с мошенниками, которые использовали материнский капитал в мошеннических целях. Есть какие-либо программы, которые могли бы противодействовать этому явлению? Потому что с этим мы сталкивались и в других районах, и к нам тоже такие обращения приходили, прошли процессы, слава Богу, виновные наказаны", - сказала Москалькова. В ответ руководители семейного центра рассказали, что в центре проводятся школы семейной грамотности, в том числе по использованию государственной поддержки и материнского капитала.
https://realty.ria.ru/20230614/matkapital-1877954753.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, татьяна москалькова, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова рассказала об обращениях о мошенничестве с маткапиталом
Омбудсмен Москалькова сообщила, что принимала обращения о мошенничестве с маткапиталом
ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступали обращения, связанные с мошенничеством с использованием материнского капитала, и спросила, есть ли программы по противодействию такому явлению.
В ходе рабочей поездки в Тульскую область
Москалькова посетила "Семейный МФЦ".
"Именно здесь, в Тульской области, люди столкнулись с мошенниками, которые использовали материнский капитал в мошеннических целях. Есть какие-либо программы, которые могли бы противодействовать этому явлению? Потому что с этим мы сталкивались и в других районах, и к нам тоже такие обращения приходили, прошли процессы, слава Богу, виновные наказаны", - сказала Москалькова.
В ответ руководители семейного центра рассказали, что в центре проводятся школы семейной грамотности, в том числе по использованию государственной поддержки и материнского капитала.
В Госдуму внесен проект о расширении использования материнского капитала