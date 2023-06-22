https://ria.ru/20230622/materialy-1879850312.html

Эксперт объяснил возможное засекречивание материалов по "Северным потокам"

Эксперт объяснил возможное засекречивание материалов по "Северным потокам" - РИА Новости, 22.06.2023

Эксперт объяснил возможное засекречивание материалов по "Северным потокам"

Европе и США есть что скрывать, допуская, что ряд материалов, касающихся расследования ЧП на "Северных потоках", может быть засекречен, заявил в четверг РИА... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:42

2023-06-22T17:42

2023-06-22T17:42

в мире

сша

северный поток

северный поток — 2

сеймур херш

джо байден

авария на "северных потоках"

дания

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Европе и США есть что скрывать, допуская, что ряд материалов, касающихся расследования ЧП на "Северных потоках", может быть засекречен, заявил в четверг РИА Новости профессор, доктор политических наук Александр Гусев. Ранее в пресс-службе шведской прокуратуры заявили РИА Новости, что часть материалов, касающихся расследования терактов на "Северных потоках", может быть засекречена. Кроме того, в пресс-службе отметили, что в случае прекращения следствия по терактам на "Севпотоках" и отсутствия обвинительного заключения прокуратура Швеции не будет предавать гласности материалы своего расследования. "США, Швеции и Дании, но прежде всего Соединенным Штатам есть что скрывать. Конечно, с этой точки зрения они засекречивают все материалы, не пускают наших специалистов, не дают нам возможности разобраться в том, что там произошло", - сказал Гусев. Эксперт добавил, что за подрывом "Северных потоков" стоят спецслужбы США, Швеции и Дании. "За этим стоит не Украина , не "любители", плавающие или ходящие на яхте под парусом. Они (США - ред.) убили двух зайцев: лишили Россию возможности продавать Германии газ, а это все-таки большие деньги, и ослабили ФРГ тем, что взорвали газопроводы. Немцы до сих пор так и не заместили российские объемы. Никакая Норвегия, никакие США, никакие перевозки сжиженного газа не восполнят Германии объемы российского", - заключил он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230613/potoki-1877909640.html

https://ria.ru/20230610/terakt-1877367061.html

сша

дания

швеция

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в мире, сша, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, джо байден, авария на "северных потоках", дания, швеция