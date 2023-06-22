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Россияне потеряли лидерство по турпотоку на Мальдивы - РИА Новости, 22.06.2023
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Туризм
 
13:21 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/maldivy-1879778661.html
Россияне потеряли лидерство по турпотоку на Мальдивы
Россияне потеряли лидерство по турпотоку на Мальдивы - РИА Новости, 22.06.2023
Россияне потеряли лидерство по турпотоку на Мальдивы
В мае 2023 года на Мальдивах зафиксировано 12,1 тысячи туристических прибытий из России, гостей из нашей страны по численности опередили путешественники из... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:21
2023-06-22T13:21
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В мае 2023 года на Мальдивах зафиксировано 12,1 тысячи туристических прибытий из России, гостей из нашей страны по численности опередили путешественники из Китая и Индии, сообщает АТОР.По данным статистики иммиграционной службы Мальдивских островов, всего за пять месяцев 2023 года острова приняли 94 тысячи путешественников из России.Но, если раньше гостей из нашей страны было больше всего, то в мае они заняли лишь третье место. На втором – туристы из Китая (15,2 тысячи гостей). Однозначно лидирует Индия, отправившая на тропические острова 20 тысяч гостей в мае 2023 года.Эксперты напоминают, 12 тысяч туристов на Мальдивах – это почти на 25 процентов больше, чем было в мае 2022 года (8,8 тысячи прибытий), но на 37 процентов меньше, чем в последний весенний месяц рекордного 2021-го (19,4 тысячи прибытий).Такие цифры, по данным АТОР, могут быть связаны, с одной стороны, со снятием "ковидных" ограничений на международном уровне: популярные курорты заполняются туристами из Китая. С другой – российские туроператоры расширяют ассортимент предложений и у россиян становится больше выбора мест для отдыха. Есть и экономический фактор, который негативно влияет на потребительское поведение туристов.Тем не менее, каждый десятый отдыхающий на Мальдивах в мае – россиянин. Всего острова за пятый месяц 2023 года посетила 121 тысяча туристов.
https://ria.ru/20230519/maldivy-1872834826.html
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новости - туризм, туризм, туристы, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне потеряли лидерство по турпотоку на Мальдивы

Российских туристов на Мальдивах по численности опередили гости из Китая и Индии

© iStock.com / MystockimagesДевушка завтракает в бассейне отеля на Мальдивах
Девушка завтракает в бассейне отеля на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© iStock.com / Mystockimages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В мае 2023 года на Мальдивах зафиксировано 12,1 тысячи туристических прибытий из России, гостей из нашей страны по численности опередили путешественники из Китая и Индии, сообщает АТОР.
По данным статистики иммиграционной службы Мальдивских островов, всего за пять месяцев 2023 года острова приняли 94 тысячи путешественников из России.
Но, если раньше гостей из нашей страны было больше всего, то в мае они заняли лишь третье место. На втором – туристы из Китая (15,2 тысячи гостей). Однозначно лидирует Индия, отправившая на тропические острова 20 тысяч гостей в мае 2023 года.
Эксперты напоминают, 12 тысяч туристов на Мальдивах – это почти на 25 процентов больше, чем было в мае 2022 года (8,8 тысячи прибытий), но на 37 процентов меньше, чем в последний весенний месяц рекордного 2021-го (19,4 тысячи прибытий).
Такие цифры, по данным АТОР, могут быть связаны, с одной стороны, со снятием "ковидных" ограничений на международном уровне: популярные курорты заполняются туристами из Китая. С другой – российские туроператоры расширяют ассортимент предложений и у россиян становится больше выбора мест для отдыха. Есть и экономический фактор, который негативно влияет на потребительское поведение туристов.
Тем не менее, каждый десятый отдыхающий на Мальдивах в мае – россиянин. Всего острова за пятый месяц 2023 года посетила 121 тысяча туристов.
Пляж на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМальдивыАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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