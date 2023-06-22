https://ria.ru/20230622/maldivy-1879778661.html

Россияне потеряли лидерство по турпотоку на Мальдивы

Россияне потеряли лидерство по турпотоку на Мальдивы - РИА Новости, 22.06.2023

Россияне потеряли лидерство по турпотоку на Мальдивы

В мае 2023 года на Мальдивах зафиксировано 12,1 тысячи туристических прибытий из России, гостей из нашей страны по численности опередили путешественники из... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:21

2023-06-22T13:21

2023-06-22T13:21

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В мае 2023 года на Мальдивах зафиксировано 12,1 тысячи туристических прибытий из России, гостей из нашей страны по численности опередили путешественники из Китая и Индии, сообщает АТОР.По данным статистики иммиграционной службы Мальдивских островов, всего за пять месяцев 2023 года острова приняли 94 тысячи путешественников из России.Но, если раньше гостей из нашей страны было больше всего, то в мае они заняли лишь третье место. На втором – туристы из Китая (15,2 тысячи гостей). Однозначно лидирует Индия, отправившая на тропические острова 20 тысяч гостей в мае 2023 года.Эксперты напоминают, 12 тысяч туристов на Мальдивах – это почти на 25 процентов больше, чем было в мае 2022 года (8,8 тысячи прибытий), но на 37 процентов меньше, чем в последний весенний месяц рекордного 2021-го (19,4 тысячи прибытий).Такие цифры, по данным АТОР, могут быть связаны, с одной стороны, со снятием "ковидных" ограничений на международном уровне: популярные курорты заполняются туристами из Китая. С другой – российские туроператоры расширяют ассортимент предложений и у россиян становится больше выбора мест для отдыха. Есть и экономический фактор, который негативно влияет на потребительское поведение туристов.Тем не менее, каждый десятый отдыхающий на Мальдивах в мае – россиянин. Всего острова за пятый месяц 2023 года посетила 121 тысяча туристов.

https://ria.ru/20230519/maldivy-1872834826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море