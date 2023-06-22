https://ria.ru/20230622/malchik-1879871250.html

В Самарской области пропал школьник

В Самарской области пропал школьник - РИА Новости, 22.06.2023

В Самарской области пропал школьник

Тринадцатилетний мальчик пропал два дня назад в садоводческом товариществе "Авис-С" в массиве Новая Алексеевка Кинельского района Самарской области, полиция... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:26

2023-06-22T19:26

2023-06-22T19:26

происшествия

самарская область

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САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик пропал два дня назад в садоводческом товариществе "Авис-С" в массиве Новая Алексеевка Кинельского района Самарской области, полиция ведет поиски ребенка, сообщает областной главк МВД РФ на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего 13-летнего... жителя АО "Алексеевское" СДТ "Авис-С" местности Новая Алексеевка, который 20 июня в 10.00 (9.00 мск) ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Для розыска несовершеннолетнего вызваны на службу и ориентированы на розыск все подразделения территориального органа внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних и ГИБДД", - говорится в сообщении. Уточняется, что помощь в розыске мальчика оказывают представители поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области, ориентировка с приметами школьника направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. "Приметы разыскиваемого: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные короткие. Был одет: свитер красно-черного цвета, спортивные штаны черного цвета, сетчатые кроссовки серого цвета, бейсболка красного цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России "Кинельский": 8-8466-362-302, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области - 8-999-701-02-33", - отмечается в сообщении. В настоящее время полицейские обходят жилой сектор, проверяют заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковую зону, устанавливают и изымают записи с камер видеонаблюдения на зданиях по пути предполагаемого следования подростка. "Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей дачного поселка, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка", - уточняется в сообщении. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что мальчик ушел гулять и не вернулся, самостоятельно родители не смогли найти его, после чего обратились в полицию.

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область