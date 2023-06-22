https://ria.ru/20230622/makarovka-1879702500.html
Группировка "Восток" уничтожила у Макаровки танки и броневики ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила у Макаровки танки и броневики ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
Группировка "Восток" уничтожила у Макаровки танки и броневики ВСУ
Военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожены танки, бронемашины и живая сила,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:06
2023-06-22T05:06
2023-06-22T05:06
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожены танки, бронемашины и живая сила, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившейся к наступлению в районе Макаровки. Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила националистов", - сказал Чехов. "Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки", - добавил он. Начальник пресс-центра уточнил, что расчёт зенитного ракетного комплекса "Оса" сбил беспилотник "Лелека".
https://ria.ru/20230622/otstuplenie-1879702341.html
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Группировка "Восток" уничтожила у Макаровки танки и броневики ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила у Макаровки танки, броневики и живую силу украинских войск
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожены танки, бронемашины и живая сила, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившейся к наступлению в районе Макаровки. Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила националистов", - сказал Чехов.
"Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки", - добавил он.
Начальник пресс-центра уточнил, что расчёт зенитного ракетного комплекса "Оса" сбил беспилотник "Лелека".
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