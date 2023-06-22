https://ria.ru/20230622/lukashenko-1879706381.html
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется - РИА Новости, 22.06.2023
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на планете сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:48
2023-06-22T06:48
2023-06-22T06:57
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на планете сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. "Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества", - говорится в опубликованном на сайте главы белорусского государства обращении по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.Он подчеркнул, что, "зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле". "Сегодня вся Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Ранним утром война вероломно вторглась в наш дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села. Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны", - напомнил Лукашенко. Он подчеркнул, что нечеловеческая жестокость не сломила волю белорусского народа. "Защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму. Наши деды и прадеды подверглись пыткам и террору, но сохранили свои честь и достоинство", - добавил Лукашенко.
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется
Лукашенко: в мире сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на планете сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется.
«
"Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества", - говорится в опубликованном на сайте главы белорусского государства обращении по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
Он подчеркнул, что, "зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле".
"Сегодня вся Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Ранним утром война вероломно вторглась в наш дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села. Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны", - напомнил Лукашенко.
Он подчеркнул, что нечеловеческая жестокость не сломила волю белорусского народа.
"Защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму. Наши деды и прадеды подверглись пыткам и террору, но сохранили свои честь и достоинство", - добавил Лукашенко.
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