Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 22.06.2023 (обновлено: 06:57 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/lukashenko-1879706381.html
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется - РИА Новости, 22.06.2023
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на планете сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:48
2023-06-22T06:57
белоруссия
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на планете сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. &quot;Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества&quot;, - говорится в опубликованном на сайте главы белорусского государства обращении по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.Он подчеркнул, что, "зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле". "Сегодня вся Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Ранним утром война вероломно вторглась в наш дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села. Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны", - напомнил Лукашенко. Он подчеркнул, что нечеловеческая жестокость не сломила волю белорусского народа. "Защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму. Наши деды и прадеды подверглись пыткам и террору, но сохранили свои честь и достоинство", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20230622/matvienko-1879692447.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2d823d1dd63c8ae083c5a8f80a7ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко предупредил, что "ткань мирного времени" вот-вот разорвется

Лукашенко: в мире сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на планете сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется.
«

"Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества", - говорится в опубликованном на сайте главы белорусского государства обращении по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Он подчеркнул, что, "зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле".
"Сегодня вся Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Ранним утром война вероломно вторглась в наш дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села. Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны", - напомнил Лукашенко.
Он подчеркнул, что нечеловеческая жестокость не сломила волю белорусского народа.
"Защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму. Наши деды и прадеды подверглись пыткам и террору, но сохранили свои честь и достоинство", - добавил Лукашенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Матвиенко: ситуация в мире по взрывоопасности превосходит Карибский кризис
Вчера, 00:44
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала