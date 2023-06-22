https://ria.ru/20230622/lira-1879813201.html
Турецкая лира обновила минимум после решения Центробанка о повышении ставки
Турецкая лира обновила минимум после решения Центробанка о повышении ставки - РИА Новости, 22.06.2023
Турецкая лира обновила минимум после решения Центробанка о повышении ставки
Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 24 лиры за доллар после решения ЦБ... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:13
2023-06-22T15:13
2023-06-22T15:13
турция
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 24 лиры за доллар после решения ЦБ Турции повысить ставку, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.44 мск курс доллара к турецкой лире поднимается на 2,4%, до 24,136 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 23,5708 лиры. Показатель впервые находится выше 24 лир за доллар. Ранее в четверг ЦБ Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ставку на отметке 21%. В предыдущий раз турецкий центробанк повышал ключевую ставку в марте 2021 года - до 19% с 17% .
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, экономика
Турецкая лира обновила минимум после решения Центробанка о повышении ставки
Стоимость турецкой лиры впервые преодолела психологическую отметку в 24 лиры за доллар
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 24 лиры за доллар после решения ЦБ Турции повысить ставку, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.44 мск курс доллара к турецкой лире поднимается на 2,4%, до 24,136 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 23,5708 лиры. Показатель впервые находится выше 24 лир за доллар.
Ранее в четверг ЦБ Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ставку на отметке 21%. В предыдущий раз турецкий центробанк повышал ключевую ставку в марте 2021 года - до 19% с 17% .
Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку