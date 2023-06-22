https://ria.ru/20230622/lift-1879874695.html
В Воскресенске рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта людей
В Воскресенске рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта людей - РИА Новости, 22.06.2023
В Воскресенске рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта людей
Два человека, пострадавшие в результате неисправности лифта в подмосковном Воскресенске, получили множественные ушибы, инцидент произошел в результате... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:03
2023-06-22T20:03
2023-06-22T20:03
происшествия
воскресенск
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два человека, пострадавшие в результате неисправности лифта в подмосковном Воскресенске, получили множественные ушибы, инцидент произошел в результате неисправности системы остановки кабины, сообщили в пресс-службе городского округа. "По факту падения кабины лифта по адресу г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.3, подъезд 1 в шахту сообщаем, что падение произошло в результате неисправности системы остановки на 1 этаже, лифт опустился на буферах. В момент падения в кабине находилось два человека, которые были направлены в травмпункт. По результатам заключения врачей, пострадавшие получили ушибы шейного, поясного и грудного отделов", - сообщили в пресс-службе. Лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году, по данным аналитической системы АИС "ГЖИ МО", последняя дата технического освидетельствования лифта – 14 декабря 2022 года. Обслуживающая организация – АО фирма "Лифтремонт". По факту инцидента правоохранительными органами будет проведена проверка и принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230607/lift-1876714128.html
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происшествия, воскресенск
Происшествия, Воскресенск
В Воскресенске рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта людей
В Воскресенске двух человек направили в травмпункт после падения лифта в многоэтажном доме
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два человека, пострадавшие в результате неисправности лифта в подмосковном Воскресенске, получили множественные ушибы, инцидент произошел в результате неисправности системы остановки кабины, сообщили в пресс-службе городского округа.
"По факту падения кабины лифта по адресу г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.3, подъезд 1 в шахту сообщаем, что падение произошло в результате неисправности системы остановки на 1 этаже, лифт опустился на буферах. В момент падения в кабине находилось два человека, которые были направлены в травмпункт. По результатам заключения врачей, пострадавшие получили ушибы шейного, поясного и грудного отделов", - сообщили в пресс-службе.
Лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году, по данным аналитической системы АИС "ГЖИ МО", последняя дата технического освидетельствования лифта – 14 декабря 2022 года. Обслуживающая организация – АО фирма "Лифтремонт".
По факту инцидента правоохранительными органами будет проведена проверка и принято процессуальное решение.
В Нижнем Новгороде два человека пострадали при падении лифта