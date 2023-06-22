https://ria.ru/20230622/lift-1879874695.html

В Воскресенске рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта людей

В Воскресенске рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта людей - РИА Новости, 22.06.2023

В Воскресенске рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта людей

Два человека, пострадавшие в результате неисправности лифта в подмосковном Воскресенске, получили множественные ушибы, инцидент произошел в результате... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:03

2023-06-22T20:03

2023-06-22T20:03

происшествия

воскресенск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879853536_0:68:1024:644_1920x0_80_0_0_de09d2df99433474baba2667af9e7e36.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два человека, пострадавшие в результате неисправности лифта в подмосковном Воскресенске, получили множественные ушибы, инцидент произошел в результате неисправности системы остановки кабины, сообщили в пресс-службе городского округа. "По факту падения кабины лифта по адресу г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д.3, подъезд 1 в шахту сообщаем, что падение произошло в результате неисправности системы остановки на 1 этаже, лифт опустился на буферах. В момент падения в кабине находилось два человека, которые были направлены в травмпункт. По результатам заключения врачей, пострадавшие получили ушибы шейного, поясного и грудного отделов", - сообщили в пресс-службе. Лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году, по данным аналитической системы АИС "ГЖИ МО", последняя дата технического освидетельствования лифта – 14 декабря 2022 года. Обслуживающая организация – АО фирма "Лифтремонт". По факту инцидента правоохранительными органами будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230607/lift-1876714128.html

воскресенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воскресенск