https://ria.ru/20230622/lift-1879861778.html

После падения лифта в Подмосковье начали доследственную проверку

После падения лифта в Подмосковье начали доследственную проверку - РИА Новости, 22.06.2023

После падения лифта в Подмосковье начали доследственную проверку

Следователи начали доследственную проверку после падения лифта с пятого этажа жилого дома в подмосковном Воскресенске, где пострадали два человека, сообщает... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:26

2023-06-22T18:26

2023-06-22T18:26

происшествия

воскресенск

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после падения лифта с пятого этажа жилого дома в подмосковном Воскресенске, где пострадали два человека, сообщает региональный главк СК. Инцидент произошел в четверг в подмосковном Воскресенске. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, там произошло падение лифта с пятого этажа 14-этажного жилого дома. Пострадали два человека - мужчина и женщина, они в больнице. Прокуратура области уточняла, что дом находится под управлением ТСЖ. Лифт введен в эксплуатацию в 2007 году, 16 лет назад. "По данному факту следователем следственного отдела по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщает ведомство в телеграм-канале. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в главке.

https://ria.ru/20230607/lift-1876714128.html

воскресенск

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)