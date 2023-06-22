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В жилом доме подмосковного Воскресенска упал лифт - РИА Новости, 22.06.2023
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17:27 22.06.2023 (обновлено: 18:59 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/lift-1879845598.html
В жилом доме подмосковного Воскресенска упал лифт
В жилом доме подмосковного Воскресенска упал лифт - РИА Новости, 22.06.2023
В жилом доме подмосковного Воскресенска упал лифт
В Воскресенске лифт упал с пятого этажа жилого дома, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:27
2023-06-22T18:59
происшествия
воскресенск
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тсж
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Воскресенске лифт упал с пятого этажа жилого дома, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Произошло падение лифта в шахту с пятого этажа жилого дома №3 на улице Хрипунова", — рассказал собеседник агентства. По его словам, в результате ЧП пострадали мужчина и женщина — с травмами их отвезли в центральную районную больницу. Сейчас выясняются причины произошедшего.Как уточнили в столичной прокуратуре, дом находится под управлением ТСЖ, а лифт ввели в эксплуатацию в 2007 году.
https://ria.ru/20230607/lift-1876714128.html
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происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тсж
Происшествия, Воскресенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ТСЖ
В жилом доме подмосковного Воскресенска упал лифт

В Воскресенске двух человек госпитализировали после падения лифта с пятого этажа дома

© Фото : пресс-служба прокуратуры Московской областиНа месте падения лифта в многоквартирном жилом доме в Подмосковье
На месте падения лифта в многоквартирном жилом доме в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : пресс-служба прокуратуры Московской области
На месте падения лифта в многоквартирном жилом доме в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Воскресенске лифт упал с пятого этажа жилого дома, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Произошло падение лифта в шахту с пятого этажа жилого дома №3 на улице Хрипунова", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ЧП пострадали мужчина и женщина — с травмами их отвезли в центральную районную больницу. Сейчас выясняются причины произошедшего.
Как уточнили в столичной прокуратуре, дом находится под управлением ТСЖ, а лифт ввели в эксплуатацию в 2007 году.
Кабина лифта
В Нижнем Новгороде два человека пострадали при падении лифта
7 июня, 14:46
 
ПроисшествияВоскресенскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТСЖ
 
 
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