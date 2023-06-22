https://ria.ru/20230622/lift-1879845598.html

В жилом доме подмосковного Воскресенска упал лифт

В жилом доме подмосковного Воскресенска упал лифт - РИА Новости, 22.06.2023

В жилом доме подмосковного Воскресенска упал лифт

В Воскресенске лифт упал с пятого этажа жилого дома, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:27

2023-06-22T17:27

2023-06-22T18:59

происшествия

воскресенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тсж

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Воскресенске лифт упал с пятого этажа жилого дома, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Произошло падение лифта в шахту с пятого этажа жилого дома №3 на улице Хрипунова", — рассказал собеседник агентства. По его словам, в результате ЧП пострадали мужчина и женщина — с травмами их отвезли в центральную районную больницу. Сейчас выясняются причины произошедшего.Как уточнили в столичной прокуратуре, дом находится под управлением ТСЖ, а лифт ввели в эксплуатацию в 2007 году.

https://ria.ru/20230607/lift-1876714128.html

воскресенск

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происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тсж