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ЛДПР предложила объявить 22 июня Днем Европы - РИА Новости, 22.06.2023
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13:06 22.06.2023 (обновлено: 15:50 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/ldpr-1879782547.html
ЛДПР предложила объявить 22 июня Днем Европы
ЛДПР предложила объявить 22 июня Днем Европы - РИА Новости, 22.06.2023
ЛДПР предложила объявить 22 июня Днем Европы
Первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил сделать 22 июня Днем Европы на Украине и в Молдавии, поскольку на СССР вместе с нацистской Германией РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:06
2023-06-22T15:50
украина
германия
европа
владимир зеленский
сергей леонов
лдпр
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил сделать 22 июня Днем Европы на Украине и в Молдавии, поскольку на СССР вместе с нацистской Германией тогда напал ряд стран континента, при этом он отметил, что на Украине предпочли сделать таким днем 9 мая, когда была одержана победа над Третьим рейхом."Отдельно хочу остановиться на пересмотре исторических дат, столь популярном сегодня в Восточной Европе. На Украине или в Молдавии назло нам хотят отмечать 9 мая не День Победы, а День Европы. Мне кажется, гораздо лучше для этого подходит 22 июня, ибо в этот день войну против нас начала не только Германия, но практически весь Старый Свет. Под Гитлером были все: от испанцев и итальянцев до наших соседей румын и болгар — весь современный Евросоюз. Разве не повод им отмечать День Европы именно в эту кровавую дату?" — отметил Леонов.Также он добавил, что это "нашим соседям подойдет гораздо лучше".Ранее Владимир Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.
https://ria.ru/20230622/vov-1879729634.html
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украина, германия, европа, владимир зеленский, сергей леонов, лдпр
Украина, Германия, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Леонов, ЛДПР
ЛДПР предложила объявить 22 июня Днем Европы

ЛДПР предложила сделать 22 июня Днем Европы, поскольку на СССР напал ряд стран континента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил сделать 22 июня Днем Европы на Украине и в Молдавии, поскольку на СССР вместе с нацистской Германией тогда напал ряд стран континента, при этом он отметил, что на Украине предпочли сделать таким днем 9 мая, когда была одержана победа над Третьим рейхом.
"Отдельно хочу остановиться на пересмотре исторических дат, столь популярном сегодня в Восточной Европе. На Украине или в Молдавии назло нам хотят отмечать 9 мая не День Победы, а День Европы. Мне кажется, гораздо лучше для этого подходит 22 июня, ибо в этот день войну против нас начала не только Германия, но практически весь Старый Свет. Под Гитлером были все: от испанцев и итальянцев до наших соседей румын и болгар — весь современный Евросоюз. Разве не повод им отмечать День Европы именно в эту кровавую дату?" — отметил Леонов.
Также он добавил, что это "нашим соседям подойдет гораздо лучше".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.
Мужчина принимает участие в акция Линия памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
"Огненные картины войны". День памяти и скорби
Вчера, 10:39
 
УкраинаГерманияЕвропаВладимир ЗеленскийСергей ЛеоновЛДПР
 
 
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