https://ria.ru/20230622/ldpr-1879782547.html

ЛДПР предложила объявить 22 июня Днем Европы

ЛДПР предложила объявить 22 июня Днем Европы - РИА Новости, 22.06.2023

ЛДПР предложила объявить 22 июня Днем Европы

Первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил сделать 22 июня Днем Европы на Украине и в Молдавии, поскольку на СССР вместе с нацистской Германией РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:06

2023-06-22T13:06

2023-06-22T15:50

украина

германия

европа

владимир зеленский

сергей леонов

лдпр

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил сделать 22 июня Днем Европы на Украине и в Молдавии, поскольку на СССР вместе с нацистской Германией тогда напал ряд стран континента, при этом он отметил, что на Украине предпочли сделать таким днем 9 мая, когда была одержана победа над Третьим рейхом."Отдельно хочу остановиться на пересмотре исторических дат, столь популярном сегодня в Восточной Европе. На Украине или в Молдавии назло нам хотят отмечать 9 мая не День Победы, а День Европы. Мне кажется, гораздо лучше для этого подходит 22 июня, ибо в этот день войну против нас начала не только Германия, но практически весь Старый Свет. Под Гитлером были все: от испанцев и итальянцев до наших соседей румын и болгар — весь современный Евросоюз. Разве не повод им отмечать День Европы именно в эту кровавую дату?" — отметил Леонов.Также он добавил, что это "нашим соседям подойдет гораздо лучше".Ранее Владимир Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.

https://ria.ru/20230622/vov-1879729634.html

украина

германия

европа

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Екатерина Зайцева

украина, германия, европа, владимир зеленский, сергей леонов, лдпр