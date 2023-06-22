https://ria.ru/20230622/krym-1879713707.html

Власти Крыма рассказали о последствиях удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Власти Крыма рассказали о последствиях удара ВСУ по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 22.06.2023

Власти Крыма рассказали о последствиях удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:17

2023-06-22T08:17

2023-06-22T08:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

олег крючков

джанкой

армянск

республика крым

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил в Telegram-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. "Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора", - написал Крючков.По его словам, пока идет обследование конструкций Чонгарского моста выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.

https://ria.ru/20230620/rakety-1879322086.html

херсонская область

джанкой

армянск

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , олег крючков, джанкой, армянск, республика крым, вооруженные силы украины, происшествия