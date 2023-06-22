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Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста
Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста - РИА Новости, 22.06.2023
Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста
Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью, о возможности движения сообщат в течение часа, заявил... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:53
2023-06-22T07:53
2023-06-22T07:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
сергей аксенов (политик)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью, о возможности движения сообщат в течение часа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, о возможности движения будет сообщено в течение часа.
https://ria.ru/20230622/podkreplenie-1879710342.html
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херсонская область , сергей аксенов (политик), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Сергей Аксенов (политик), Происшествия
Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста
Глава Крыма Аксенов: взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста