https://ria.ru/20230622/krym-1879712408.html

Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста

Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста - РИА Новости, 22.06.2023

Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста

Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью, о возможности движения сообщат в течение часа, заявил... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:53

2023-06-22T07:53

2023-06-22T07:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

сергей аксенов (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью, о возможности движения сообщат в течение часа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, о возможности движения будет сообщено в течение часа.

https://ria.ru/20230622/podkreplenie-1879710342.html

херсонская область

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херсонская область , сергей аксенов (политик), происшествия