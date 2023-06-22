https://ria.ru/20230622/kotyakov-1879750064.html

Антон Котяков: все регионы до 1 июля примут программы повышения рождаемости

Антон Котяков: все регионы до 1 июля примут программы повышения рождаемости - РИА Новости, 22.06.2023

Антон Котяков: все регионы до 1 июля примут программы повышения рождаемости

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью РИА Новости рассказал о возможности введения четырехдневной рабочей недели, о борьбе с теневой РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:00

2023-06-22T12:00

2023-06-22T12:00

интервью

антон котяков

россия

семья

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью РИА Новости рассказал о возможности введения четырехдневной рабочей недели, о борьбе с теневой занятостью и о мерах поддержки рождаемости, а также о работе в новых регионах, социальных и пенсионных выплатах там и о сферах, которые наиболее остро нуждаются в кадрах. Беседовала Людмила Белоножко. – Поступали ли в Минтруд обращения о введении четырехдневной рабочей недели? Возможно ли это вообще?– Мне очень часто этот вопрос задают журналисты. Никто не лишен этой возможности и сегодня – по договоренности с работодателем. С разницей в три-четыре месяца происходят такие разнонаправленные колебания: сначала обсуждали возможность четырехдневной рабочей недели, а теперь получаем вопросы о шестидневной рабочей неделе. Компромисс – пятидневная рабочая неделя, именно она у нас закреплена в рамках трудового законодательства. Действующая нормативно-правовая база позволяет работодателю и работнику по договоренности выстраивать гибкий режим занятости. Это может быть микс: нахождение в офисе три дня, а два дня – например, работа дистанционно. Это может быть и четырехдневная рабочая неделя. Если нужна шестидневная рабочая неделя – такая возможность тоже предусмотрена. Просто работодатель должен понимать, что за сверхурочную работу надо платить больше. Я знаю, что на некоторых предприятиях на сегодняшний день это реализуется в рамках трудового договора.Резюмируя свой ответ, скажу, что в изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора.– Я правильно понимаю, что этот вопрос закрыт, да? Можно так сказать, или все-таки возможны какие-то дискуссии?– Закрыт для кого?– Для Минтруда.– Любые действия органов государственной власти должны быть предопределены какой-то необходимостью. И если мы с вами пришли к выводу о том, что необходимости в корректировке законодательства нет, зачем здесь что-то дополнительно регулировать?У нас есть много вопросов, в которых есть необходимость дополнительного урегулирования. Например, закон о занятости. Действующему документу больше 30 лет. Да, вносились некоторые корректировки. Но запросы работодателей, соискателей, в принципе трудовая сфера – сильно изменились. И сейчас просто нужно делать этот закон в новой редакции. Мы совместно с депутатами из Государственной думы новую редакцию сформировали, она уже прошла первое чтение. Надеемся, что в ближайшее время документ будет принят, и мы получим новый современный закон. То есть вот в этой сфере требуется и обсуждение, и новое регулирование. А по количеству рабочих дней в неделю – нет.– Как осуществляют социальные и пенсионные выплаты в новых регионах? Возникали сложности какие-то в контексте министерства, получали ли вы обращения или вопросы, может быть жалобы?– Сложности в таких комплексных масштабных вопросах всегда возникают. Но в целом на сегодняшний день система социальной поддержки в этих субъектах развернута и функционирует. Ряд социальных выплат начали уже выплачивать и предоставлять гражданам еще до Нового года. В частности, материнский капитал после получения российского гражданства жители новых регионов смогли оформлять практически сразу же. Сегодня уже почти 80 тысяч семей из новых регионов получили сертификат на материнский капитал. Пока сами средства не активно используются, но это из-за ограниченности предложений на рынке жилья. Но некоторые семьи оформляют ежемесячные выплаты на детей. Выдача самих сертификатов идет активно достаточно.При этом в целом на процесс интеграции и полного перехода на российское законодательство, можно разделить на несколько этапов. Первый этап – до 1 января 2024 года. Первого января 2023 года мы запустили одновременно по всей стране единое пособие, в том числе в новых регионах. Да, было понятно, что по стандартным процедурам предоставлять единое пособие в этих четырех регионах не сможем. Это связано в первую очередь с цифровизацией документов. В 85 субъектах мы можем обратиться в Росреестр и получить все данные о недвижимости юридического лица, а тут пока оцифровки базы нет. Поэтому провели анализ и сформулировали особенности реализации мер поддержки. Например, предоставили возможность назначать единое пособие на основании имеющихся документов.Еще один пример – при назначении единого пособия есть правило нулевого дохода: родители в семье, которая получает пособие, могут не иметь трудовых доходов только по определенному перечню причин и оснований. Например, это многодетная мама, или человек осуществляет уход за своими родителями или уход за инвалидом. Но для жителей из новых регионов есть дополнительные сложности в соблюдении этого правила. Соответственно, в принципе применять правило нулевого дохода на этих территориях пока нельзя. Поэтому мы его временно исключили и запустили единое пособие. Пособие заработало, назначается. Уже свыше 170 тысяч единых пособий назначено в четырех новых субъектах.Следующий шаг – 1 марта 2023 года. С 1 марта мы запустили прием заявлений на назначение пенсий по российскому законодательству. При этом опять же, как вы говорите, какие проблемы, сложности? Граждане в этих субъектах иногда испытывают трудности с предоставлением документов – боевые действия, пожары, утеря и так далее. Мы собрались с вице-губернаторами по социалке из новых регионов и приняли решение, что создаем в каждой территории межведомственную комиссию. Она комплексно рассматривает ситуацию конкретного человека, смотрит исходные документы, в некоторых случаях – даже свидетельские показания, и принимает решение: например, признать, что в этот период человек действительно осуществлял трудовую деятельность на основании таких-то и таких-то фактов. В эту комиссию входят представители МВД, ФСБ, социальная защита, налоговая и так далее. И решение комиссии – прямое основание для Социального фонда в отношении стажа. Тем самым мы закрыли вопрос утраты и восстановления документов, которые занимали бы длительное время и оставляли человека без источника доходов. Такие комиссии будут действовать бессрочно.При этом, мы четко понимаем, что пенсионный возраст в новых субъектах Российской Федерации отличается, есть определенная группа граждан, которые по региональному законодательству, которое было до вхождения в состав РФ, уже имеют право на пенсионное обеспечение, а по федеральному законодательству – еще нет. Проанализировав эту ситуацию, приняли решение, что те, кто не имеет право сейчас на федеральную пенсию, продолжит получать выплаты из региональных бюджетов, а те, кто имеет право и оформил российское гражданство, будут получать пенсии уже по федеральному законодательству. Здесь переходный период установлен отдельно и продлится до 1 января 2033 года.На сегодняшний день пенсия в новых субъектах назначена уже более 280 тысячам, 363 тысячи решений мы уже подготовили. После поступления заявления пенсия таким гражданам будет назначена.Социальный фонд – один из первых социальных институтов, который развернулся на территории новых субъектов. Сейчас в четырех субъектах 100 клиентских служб.Дальше двигаемся с учетом этих особенностей и разворачиваем все меры поддержки. С 1 января 2024 года запускаем там социальный контракт.Собственно, региональные особенности по пакету документов, подаче заявления, правилу нулевого дохода, действуют в том или ином объеме до 1 января 2026 года. А дальше мы 100% должны привести все региональное законодательство к полному соответствию с общероссийскими нормами.– А, вот, за теми, кто эвакуировался в другие регионы, вы как-то приглядываете? Тут у меня скорее вопрос концептуальный. Вам, с точки зрения общей ситуации, лучше, чтобы они на новых местах находили себе работу, или лучше бы, чтобы они возвращались на новую? Я имею в виду макроэкономический скорее аспект.– В любом случае, новые регионы – это потенциальная точка роста. С учетом открытия новых производств – это точка роста и для возвращения, и для формирования там компетенций. Сегодня компании активно планируют свои проекты на этих территориях. Уже сейчас видим достаточно большой спрос, в том числе – в строительстве.– Мариуполь в первую очередь, наверное?– В первую очередь, да. Всего во всех четырех регионах в центры занятости заявлено более 37 тысяч вакансий. А отвечая на ваш вопрос глобально, я скажу так. Это выбор человека – найти себя в тех регионах, куда они вынужденно переехали, либо вернуться. Мы будем содействовать гражданину в реализации любого его решения. И здесь мы для себя видим задачу в том, чтобы помочь, если нужно, с повышением квалификации, с тем, чтобы у гражданина была перспектива роста заработной платы, возможности для самореализации: как здесь, так и на малой родине – в наших новых регионах. И, знаете, многие из приехавших говорят: несмотря ни на что мы обязательно вернемся. Я таких людей понимаю.– Это те, кто привязан к дому своему? Я тоже прекрасно понимаю.– Вопрос будет решен в любом случае, и люди смогут вернуться. Но мы с вами начали разговор о переселенцах, находятся ли они в поле нашего внимания. Находятся. В период массового приезда мы вели свой учет на базе центров занятости. Мы старались дотянуться до граждан вне зависимости от того, размещаются ли они в ПВРах или на квартирах. Всего за весь период, начиная с 19 февраля по июнь, потребность в трудоустройстве обозначили 30 404 человек, трудоустроили через центры занятости 19 654 человека. Сейчас на учете службе занятости почти 1,8 тысячи переселенцев, работаем с этими гражданами.– А в целом по стране какие сферы занятости сегодня остро нуждаются в кадрах? Как решается проблема кадрового дефицита?– Есть ряд отраслей, которые традиционно формируют существенный кадровый запрос. Это IT, безусловно. И здесь речь идет не только непосредственно об IT-компаниях. Сейчас этот сегмент присутствует практически в каждой отрасли. Высокая степень информатизации производственных процессов увеличивает потребность в специалистах. Например, сегодня IT все активнее используется в сельском хозяйстве. Комбайны, например, убирают в посевную без комбайнера по точкам GPS. Опрыскивают поля беспилотники. Поэтому в сельском хозяйстве достаточно высокий рост производительности труда, который дает высокий спрос на IT-специалистов.Следующая, конечно же, обрабатывающая промышленность. Четко видим потребность в рабочих кадрах. Я об этом говорил на площадках форума. Сегодня, например, высококвалифицированный сварщик имеет 15 предложений от работодателя. Наша задача – максимально синхронизировать запросы с образовательными программами. На площадке по рынку труда обсуждали вопросы прогнозирования. Произошла серьезная трансформация в плане распределения персонала и запросов компаний. И сейчас необходимо актуализировать модель прогнозирования с учетом текущих потребностей. С коллегами из Минпромторга мы перешли на оперативный мониторинг потребности предприятий. Из шести тысяч приоритетных предприятий более пяти тысяч активно используют портал "Работа России" и передают нам данные о потребности в горизонте года, чтобы мы понимали планы по производству и исходя из этого выстраивали работу службы занятости.Задача – уйти на горизонт планирования на пять лет, чтобы образовательный трек синхронизировать с этими потребностями. С учетом практики по однолетнему горизонту, мы будем выстраивать прогноз на более долгий срок.– Какие меры принимаются для уменьшения числа людей, которые работают "в серую" или "в черную"?– Есть серьезные подвижки по линии федеральной налоговой службы. Уровень автоматизации этого ведомства и выстраивание перекрестного контроля между предприятиями позволяет выявить такие предприятия и организации.При этом нам необходимо настраивать меры поддержки так, чтобы не препятствовать гражданину в официальном трудоустройстве. И такие решения уже озвучил президент. Граждане смогут сохранять пособие по уходу за детьми с инвалидностью в случае частичной занятости. Такие выплаты полагаются тем гражданам, которые не работают, ухаживая за ребенком. Но даже если человек может подрабатывать, работать на дому, ему сейчас невыгодно оформлять это официально – он лишится социальной поддержки. Но если мы понимаем, что граждане могут и хотели бы иметь дополнительный доход, то почему мы не даем возможность сделать это официально? Ведь это еще и дополнительные гарантии для самого гражданина. Еще один пример – женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сейчас выход на полный день с сохранением пособия невозможен. Что на практике? Те, кто находятся в трудной финансовой ситуации, выходят на полставки, а работают порой и на полный день или вовсе заняты неофициально. С учетом поручения президента решим эти вопросы.Второй путь, по которому мы пошли, – снятие административных преград при трудоустройстве. Например, законопроект по упрощению трудоустройства подростков в летнее время и в период обучения. Раньше все это строилось на устных договоренностях. Здесь ни мы, ни Роструд не могли выступать гарантом соблюдения трудовых прав.Третье– сама процедура упрощения оформления отношений. Мы достаточно много сил вложили в запуск электронного кадрового документооборота. Что это позволило? Работодатель и работник могут оформлять трудовые отношения дистанционно. Это актуально для компаний с разветвленной филиальной сетью, для тех, кто практикует дистанционную занятость, привлекая работников из других регионов. Это тоже влияет на снижение теневой занятости. Это целый набор мер, которые с первого взгляда не увязаны с влиянием на теневой сектор, но они играют свою роль.– Переходя к вопросу о демографии, планируются какие-то новые меры поддержки рождаемости? Сохранятся ли действующие меры на следующий год?– Да, действующие меры сохранятся. И будут дополнены новыми решениями и на федеральном, и на региональных уровнях. Президент четко дал поручение – сохранить возможность получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за теми женщинами, кто вернулся к работе до истечения полутора лет. Кроме того, разработан проект указа, дающий единое определение многодетной семьи. Сейчас картина достаточно пестрая. По Москве, например, сейчас сохраняется статус многодетной семьи до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Но есть территории, где более жесткие критерии, чем те, что мы сейчас устанавливаем на федеральном уровне. Поэтому и нужен указ, чтобы мы все четко понимали, что три ребенка– это статус многодетной семьи по всей стране. Смягчить это требование можно, ужесточить – нет.Для выработки региональных мер мы совместно с демографами провели анализ рождаемости, и сегментировали все субъекты РФ на восемь кластеров в зависимости от того, какие проблемы, связанные с рождаемостью, характерны для каждого из субъектов. Сильное влияние на рождаемость оказывают традиционные ценности, социально-экономическое развитие. Поэтому необходимы дополнительные меры на уровне регионов, с учетом специфики субъектов.Сформировали методику оценки демократического потенциала каждой территории, построили целевые линейки и разработали рекомендации по возможным решениям. И как раз уже на основе оценки демографического потенциала, на основе тех проблем, которые были выявлены, регионами формируется комплекс мер поддержки. Сейчас уже завершаем эту работу. И, надеюсь, что до 1 июля в каждом регионе будут приняты программы повышения рождаемости. Например, в ряде территорий высокий уровень абортов, в том числе по желанию женщины. Соответственно нужен целый набор мероприятий по дополнительному сопровождению семьи, где ожидают ребенка, по сохранению репродуктивного здоровья.Комплексы мер по каждому субъекту формируем. И будем оценивать в динамике эффективность реализации этих мер.

https://ria.ru/20230615/biznes-1878882887.html

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https://ria.ru/20230519/demografiya-1872904419.html

https://ria.ru/20230413/rozhdaemost-1865199487.html

https://ria.ru/20230331/naselenie-1861896371.html

https://ria.ru/20221222/issledovanie-1840408684.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, антон котяков, россия, семья