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Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 22.06.2023
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03:25 22.06.2023 (обновлено: 03:42 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/kotyakov-1879698651.html
Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 22.06.2023
Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Вводить на законодательном уровне четырехдневную рабочую неделю в России нет необходимости, эта возможность имеется и сегодня — по договоренности с... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:25
2023-06-22T03:42
россия
антон котяков
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вводить на законодательном уровне четырехдневную рабочую неделю в России нет необходимости, эта возможность имеется и сегодня — по договоренности с работодателем, заявил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.&quot;В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора&quot;, - сказал он.Как отметил Котяков, никто не лишен этой возможности и сегодня – по договоренности с работодателем. По словам министра, периодически звучат предложения о введения четырех- или шестидневной рабочей недели, но компромисс – пятидневная рабочая неделя, именно она закреплена в рамках трудового законодательства."Действующая нормативно-правовая база позволяет работодателю и работнику по договоренности выстраивать гибкий режим занятости. Это может быть микс: нахождение в офисе три дня, а два дня, например, работа дистанционно. Это может быть и четырехдневная рабочая неделя", - сказал Котяков.Существует и возможность работать шесть дней, напомнил он. "Просто работодатель должен понимать, что за сверхурочную работу надо платить больше", - заключил министр.
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россия, антон котяков, общество
Россия, Антон Котяков, Общество
Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Котяков: четырехдневная рабочая неделя возможна по договоренности с работодателем

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вводить на законодательном уровне четырехдневную рабочую неделю в России нет необходимости, эта возможность имеется и сегодня — по договоренности с работодателем, заявил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«

"В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора", - сказал он.

Как отметил Котяков, никто не лишен этой возможности и сегодня – по договоренности с работодателем.
По словам министра, периодически звучат предложения о введения четырех- или шестидневной рабочей недели, но компромисс – пятидневная рабочая неделя, именно она закреплена в рамках трудового законодательства.
"Действующая нормативно-правовая база позволяет работодателю и работнику по договоренности выстраивать гибкий режим занятости. Это может быть микс: нахождение в офисе три дня, а два дня, например, работа дистанционно. Это может быть и четырехдневная рабочая неделя", - сказал Котяков.
Существует и возможность работать шесть дней, напомнил он. "Просто работодатель должен понимать, что за сверхурочную работу надо платить больше", - заключил министр.
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