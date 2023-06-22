https://ria.ru/20230622/kotyakov-1879698651.html
Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 22.06.2023
Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Вводить на законодательном уровне четырехдневную рабочую неделю в России нет необходимости, эта возможность имеется и сегодня — по договоренности с... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:25
2023-06-22T03:25
2023-06-22T03:42
россия
антон котяков
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вводить на законодательном уровне четырехдневную рабочую неделю в России нет необходимости, эта возможность имеется и сегодня — по договоренности с работодателем, заявил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков."В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора", - сказал он.Как отметил Котяков, никто не лишен этой возможности и сегодня – по договоренности с работодателем. По словам министра, периодически звучат предложения о введения четырех- или шестидневной рабочей недели, но компромисс – пятидневная рабочая неделя, именно она закреплена в рамках трудового законодательства."Действующая нормативно-правовая база позволяет работодателю и работнику по договоренности выстраивать гибкий режим занятости. Это может быть микс: нахождение в офисе три дня, а два дня, например, работа дистанционно. Это может быть и четырехдневная рабочая неделя", - сказал Котяков.Существует и возможность работать шесть дней, напомнил он. "Просто работодатель должен понимать, что за сверхурочную работу надо платить больше", - заключил министр.
https://ria.ru/20230616/kotyakov-1878538927.html
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россия, антон котяков, общество
Россия, Антон Котяков, Общество
Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Котяков: четырехдневная рабочая неделя возможна по договоренности с работодателем
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вводить на законодательном уровне четырехдневную рабочую неделю в России нет необходимости, эта возможность имеется и сегодня — по договоренности с работодателем, заявил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«
"В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора", - сказал он.
Как отметил Котяков, никто не лишен этой возможности и сегодня – по договоренности с работодателем.
По словам министра, периодически звучат предложения о введения четырех- или шестидневной рабочей недели, но компромисс – пятидневная рабочая неделя, именно она закреплена в рамках трудового законодательства.
"Действующая нормативно-правовая база позволяет работодателю и работнику по договоренности выстраивать гибкий режим занятости. Это может быть микс: нахождение в офисе три дня, а два дня, например, работа дистанционно. Это может быть и четырехдневная рабочая неделя", - сказал Котяков.
Существует и возможность работать шесть дней, напомнил он. "Просто работодатель должен понимать, что за сверхурочную работу надо платить больше", - заключил министр.
В России не планируют вводить шестидневку, заявил Котяков