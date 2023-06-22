https://ria.ru/20230622/kosovo-1879879659.html
Вучич вручил Боррелю документ об избиениях задержанных в Косово сербов
Вучич вручил Боррелю документ об избиениях задержанных в Косово сербов - РИА Новости, 22.06.2023
Вучич вручил Боррелю документ об избиениях задержанных в Косово сербов
Президент Сербии Александр Вучич в четверг на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:49
2023-06-22T20:49
2023-06-22T20:49
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приштина
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БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в четверг на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами. Президент Сербии заявил перед тем, что поедет на встречу с главой дипломатии ЕС в Брюссель, но не с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Сербский лидер указал, что Белград по вопросу Косово и Метохии разговаривают только с коллективным Западом, и находится под огромным внешним давлением. "Сегодня я представил доклад о травмах задержанных, которые ни в чем не виноваты. А их преследуют за "хулиганство, терроризм". О некоторых из них (миссия по верховенству закона - ред.) EULEX и НАТО заявили, что нет ни одной причины для задержания. Можем вам это предоставить, это я доставил и вручил Боррелю и Лайчаку: в каком физическом состоянии эти люди находятся, кто их жестоко избивал, как нигде в Европе. Даже один врач-албанец отказался подписать результаты осмотра и сказал, что только звери такое могут сделать", - заявил Вучич журналистам после встречи с представителями ЕС и добавил, что разговоры с ними на ежедневном уровне продолжатся. По его словам нет ни одной причины для него встречаться с косовским "премьером" Курти, который провоцирует конфликты. Сербский лидер в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии рассказал, что офицер по связи с Приштиной посетил в СИЗО поселка Гнилане некоторых из задержанных ранее косовоалбанской полицией, в том числе, тренера по боксу и кикбоксингу Милуна Миленковича, образцового гражданина, отца двух детей. Спортсмена при задержании и после били прикладами руками и ногами, связанного. Ему угрожали, что он проведет в тюрьме как минимум десять лет, обвиняют во вторжении в избирательную комиссию, нападении на военных KFOR и бросании пиротехнических средств. По данным властей Сербии трое других сербов в СИЗО также имеют следы серьезных избиений, обвиняются в создании преступной группы, нападении на контингент НАТО и косовскую полицию и разжигании национальной розни. Вучич ранее отказался разговаривать с Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов, не отзовут албанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжили в среду блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров, мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержания семи соотечественников. Власти самопровозглашенной республики Косово разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Власти в Приштине 14 июня ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами. Вучич заявил перед тем, что власти Косово хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере края. Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, приштина, жозеп боррель, александр вучич, евросоюз, нато, сербия, альбин курти
В мире, Косово, Приштина, Жозеп Боррель, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО, Сербия, Альбин Курти
Вучич вручил Боррелю документ об избиениях задержанных в Косово сербов
Вучич вручил Боррелю и Лайчаку документ об избиениях задержанных в Косово сербов
БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в четверг на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами.
Президент Сербии заявил перед тем, что поедет на встречу с главой дипломатии ЕС в Брюссель
, но не с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти
. Сербский лидер указал, что Белград по вопросу Косово и Метохии разговаривают только с коллективным Западом, и находится под огромным внешним давлением.
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"Сегодня я представил доклад о травмах задержанных, которые ни в чем не виноваты. А их преследуют за "хулиганство, терроризм". О некоторых из них (миссия по верховенству закона - ред.) EULEX и НАТО
заявили, что нет ни одной причины для задержания. Можем вам это предоставить, это я доставил и вручил Боррелю и Лайчаку: в каком физическом состоянии эти люди находятся, кто их жестоко избивал, как нигде в Европе
. Даже один врач-албанец отказался подписать результаты осмотра и сказал, что только звери такое могут сделать", - заявил Вучич журналистам после встречи с представителями ЕС и добавил, что разговоры с ними на ежедневном уровне продолжатся.
По его словам нет ни одной причины для него встречаться с косовским "премьером" Курти, который провоцирует конфликты.
Сербский лидер в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии рассказал, что офицер по связи с Приштиной посетил в СИЗО поселка Гнилане некоторых из задержанных ранее косовоалбанской полицией, в том числе, тренера по боксу и кикбоксингу Милуна Миленковича, образцового гражданина, отца двух детей. Спортсмена при задержании и после били прикладами руками и ногами, связанного. Ему угрожали, что он проведет в тюрьме как минимум десять лет, обвиняют во вторжении в избирательную комиссию, нападении на военных KFOR и бросании пиротехнических средств.
По данным властей Сербии трое других сербов в СИЗО также имеют следы серьезных избиений, обвиняются в создании преступной группы, нападении на контингент НАТО и косовскую полицию и разжигании национальной розни.
Вучич ранее отказался разговаривать с Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов, не отзовут албанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края.
Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжили в среду блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица
и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров, мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержания семи соотечественников. Власти самопровозглашенной республики Косово разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы.
Власти в Приштине 14 июня ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами. Вучич заявил перед тем, что власти Косово хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере края.
Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
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