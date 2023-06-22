https://ria.ru/20230622/kosmos-1879849246.html

Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос - РИА Новости, 22.06.2023

Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в пятый раз за свою экспедицию на Международную космическую станцию вышли в открытый космос, им... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:36

2023-06-22T17:36

2023-06-22T17:36

роскосмос

земля

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в пятый раз за свою экспедицию на Международную космическую станцию вышли в открытый космос, им предстоит установить новую антенну высокоскоростной передачи информации на Землю, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". Выходной люк был открыт в 17.24 мск. Как ранее сообщили в "Роскосмосе", по плану продолжительность работы за бортом МКС должна составить 6 часов 51 минуту. Космонавтам предстоит демонтировать с модуля "Звезда" оборудование старой системы высокоскоростной передачи информации (СВПИ) и приёмопередатчик ТМ/ТС. На их месте как раз и будет установлена аппаратура новой радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М). Кроме того, Прокопьев с Петелиным снимут со "Звезды" аппаратуру эксперимента "Сейсмопрогноз" по отработке методов и приборов для экологического мониторинга, а также мониторингаприродных и техногенных катастроф. С этого же модуля они заберут один из планшетов эксперимента "Импакт" по исследованию загрязняющих выбросов из двигателей ориентации российского сегмента станции. Также запланирован демонтаж съёмной кассеты-контейнера (СКК) № 4-СМ с образцами материалов, которые провели в условиях открытого космоса 19 лет. После этого космонавты должны будут сфотографировать внешнюю поверхность "Звезды" и демонтировать с модуля "Поиск" один из трёх контейнеров оборудования "Биориск-МСН". В этом эксперименте изучается влияние факторов космического пространства на микроорганизмы, штаммы которых находятся на минеральных носителях. Прокопьев работает за бортом станции седьмой раз в своей космической карьере, а Петелин – пятый. До этого они уже совершили четыре выхода в открытый космос: 17 ноября 2022 года, 19 апреля, 3 и 12 мая 2023 года. Всего по российской программе это уже 69-я внекорабельная деятельность (59-я плановая). Как сообщил ранее в интервью РИА Новости командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, всего в этом году Прокопьев с Петелиным могут провести до пяти выходов в открытый космос. Космонавты находятся на станции с 21 сентября 2022 года. Они прибыли на корабле "Союз МС-22" вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио. 15 декабря 2022 года система терморегулирования их корабля вышла из строя после попадания микрометеорита, а уже в феврале на замену прибыл новый "Союз МС-23", чтобы экипаж мог безопасно вернуться на Землю в сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230614/kosmos-1877920175.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роскосмос, земля