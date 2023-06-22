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Корвет "Резкий" в ходе испытаний поразил цель крылатой ракетой "Уран"
Корвет "Резкий" в ходе испытаний поразил цель крылатой ракетой "Уран" - РИА Новости, 22.06.2023
Корвет "Резкий" в ходе испытаний поразил цель крылатой ракетой "Уран"
Новейший корвет "Резкий" в ходе заводских ходовых испытаний выполнил пуск крылатой ракеты "Уран" по морской цели, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:24
2023-06-22T05:24
2023-06-22T05:24
россия
японское море
амурский судостроительный завод
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новейший корвет "Резкий" в ходе заводских ходовых испытаний выполнил пуск крылатой ракеты "Уран" по морской цели, сообщили в Минобороны России. "Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Резкий", построенного для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в рамках заводских ходовых испытаний выполнил в Японском море пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской мишени", - говорится в сообщении. Отмечается, что в расчётное время крылатая ракета успешно поразила назначенную цель – морской щит на дистанции более 30 километров. Района выполнения ракетной стрельбы был закрыт, уточнили в Минобороны. Закрытие обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.
https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html
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россия, японское море, амурский судостроительный завод, безопасность
Россия, Японское море, Амурский судостроительный завод, Безопасность
Корвет "Резкий" в ходе испытаний поразил цель крылатой ракетой "Уран"
Новейший корвет "Резкий" в ходе испытаний поразил морскую цель крылатой ракетой "Уран"