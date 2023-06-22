https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879748149.html

Атаман Кузнецов отметил важность подписания добровольцами контракта с МО РФ

Атаман Кузнецов отметил важность подписания добровольцами контракта с МО РФ - РИА Новости, 22.06.2023

Атаман Кузнецов отметил важность подписания добровольцами контракта с МО РФ

Подписание добровольческими подразделениями контракта с Министерством обороны РФ означает их официальное признание действующим профессиональным воинским... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:54

2023-06-22T10:54

2023-06-22T10:54

российское казачество

российское казачество

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Подписание добровольческими подразделениями контракта с Министерством обороны РФ означает их официальное признание действующим профессиональным воинским подразделением. Такое мнение порталу "Российское казачество" высказал атаман Терского казачьего войскового общества Виталий Кузнецов."Я думаю, МО РФ подписанием контракта признало добровольческие подразделения, добровольческую бригаду “Терек”. Это важно для того, чтобы на территории всей России понимали, что добровольцы официально признаны действующим профессиональным воинским подразделением. Я воспринимаю это так. Так же это воспринимают и люди", – сказал он.Напомним, что согласно приказу Минобороны России все добровольческие подразделения до 1 июля 2023 года должны подписать контракты с ведомством.Кузнецов в свою очередь отметил, что казачья бригада "Терек" всегда официально принимала участие в специальной военной операции через подписание контрактов по системе БАРС. Более того, в распоряжении бойцов есть реактивные системы залпового огня, мощнейшее пушечное вооружение, БПЛА как для разведки, так и для уничтожения укрепрайонов противника."Здесь очень важно и для казаков, и населения вообще, что будут подписаны контракты с МО РФ на уровне бригад. То есть официально бригада признана, официально назначено руководство, это уже официальное большое профессиональное боевое подразделение", – уточнил атаман.По словам Кузнецова, к казакам-добровольцам в отряды бригады "Терек" могут присоединиться казаки из разных регионов России, причем как реестровые, так и нереестровые."Для меня абсолютно нет разницы – реестровый казак или нереестровый, все родные. Мы одна большая семья. Сейчас как раз тот момент, когда мы не на словах, а на деле объединились. У нас и реестровые казаки, и нереестровые. Например, батальон "Терек" – 80% терские казаки, но мы уважаем все национальности и вероисповедания: у нас есть мусульмане, у нас есть буддисты. В "Скифе" сейчас пополнение – пришли профессиональные ребята-снайпера из Якутии", – рассказал он.Атаман Терского казачьего войскового общества также отметил, что многие добровольцы принимают казачью присягу, уже став членами бригады. Были случаи, когда такое происходило на торжественных церемониях или прямо на поле боя."Казачество – это тот инструмент, хоть и грубо звучит, это способ объединить сейчас добровольцев, потому что никто из НКО или общественных организаций сейчас не показал себя так, как казачество. Казак сегодня – это разведчик, казак – это минометчик, казак – это связист, это артиллерист, это воин, который защищает Родину. Казак – это тот, кто сейчас в тылу собирает гуманитарную помощь", – подчеркнул Кузнецов.

https://ria.ru/20230525/kazaki-1874061206.html

https://ria.ru/20230525/kazaki-1874037016.html

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Мария Давыдова

Мария Давыдова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

российское казачество, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)