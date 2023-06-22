https://ria.ru/20230622/konflikt-1879882963.html
Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине
Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:18
2023-06-22T21:18
2023-06-22T21:18
специальная военная операция на украине
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."Пандемия COVID и украинский конфликт особенно затронули страны Глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо объединение всех стран. С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии", - заявил он на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом."Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира", - отметил Моди, который находится в США с официальным государственным визитом.
https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html
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в мире, индия, украина, сша, нарендра моди, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, США, Нарендра Моди, Джо Байден
Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине
Премьер Индии Моди заявил о готовности внести вклад в урегулирование ситуации на Украине