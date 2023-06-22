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Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/konflikt-1879882963.html
Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине
Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 22.06.2023
Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:18
2023-06-22T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
индия
украина
сша
нарендра моди
джо байден
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."Пандемия COVID и украинский конфликт особенно затронули страны Глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо объединение всех стран. С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии", - заявил он на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом."Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира", - отметил Моди, который находится в США с официальным государственным визитом.
https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html
индия
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в мире, индия, украина, сша, нарендра моди, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, США, Нарендра Моди, Джо Байден
Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине

Премьер Индии Моди заявил о готовности внести вклад в урегулирование ситуации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Пандемия COVID и украинский конфликт особенно затронули страны Глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо объединение всех стран. С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии", - заявил он на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
"Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира", - отметил Моди, который находится в США с официальным государственным визитом.
Местные жители ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди около отеля в Нью-Йорке. 20 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Индия вытащит Штаты из тупика
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияУкраинаСШАНарендра МодиДжо Байден
 
 
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