https://ria.ru/20230622/konflikt-1879882963.html

Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине

Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 22.06.2023

Индия заявила о готовности внести вклад в разрешение конфликта на Украине

Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:18

2023-06-22T21:18

2023-06-22T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

индия

украина

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нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."Пандемия COVID и украинский конфликт особенно затронули страны Глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо объединение всех стран. С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии", - заявил он на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом."Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира", - отметил Моди, который находится в США с официальным государственным визитом.

https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html

индия

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в мире, индия, украина, сша, нарендра моди, джо байден