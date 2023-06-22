https://ria.ru/20230622/knigi-1879781131.html

Зеленский запретил ввозить на Украину книги из России

Зеленский запретил ввозить на Украину книги из России - РИА Новости, 22.06.2023

Зеленский запретил ввозить на Украину книги из России

Владимир Зеленский подписал в четверг ранее принятый Верховной радой законопроект, запрещающий ввоз на Украину издательской продукции из России и Белоруссии, а... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:58

2023-06-22T12:58

2023-06-22T12:58

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в четверг ранее принятый Верховной радой законопроект, запрещающий ввоз на Украину издательской продукции из России и Белоруссии, а также содержащей произведения авторства граждан РФ. "Подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России - ред.), Республики Беларусь", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы из него повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств. В частности, речь идет о языковых меньшинствах, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС. При этом накануне Зеленский поддержал наложение вето на принятый парламентом закон о запрете импорта издательской продукции из России и Белоруссии, объяснив это тем, что редакция закона нарушает конституцию Украины и не соответствует позиции ЕС и НАТО. Венецианская комиссия 13 июня рекомендовала Киеву пересмотреть часть норм закона о национальных меньшинствах, а также законов о медиа и об образовании в части использования языка. Принятие нормативного регулирования в сфере нацменьшинств – одно из семи требований, которые поставила перед Украиной Европейская комиссия в своих рекомендациях для начала переговоров о вступлении в ЕС. В прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из РФ. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В 2022 году на Украине запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230328/yazyk-1861274908.html

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796558106.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, белоруссия, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины, нато