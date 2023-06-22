Зеленский запретил ввозить на Украину книги из России
Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из России и Белоруссии
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в четверг ранее принятый Верховной радой законопроект, запрещающий ввоз на Украину издательской продукции из России и Белоруссии, а также содержащей произведения авторства граждан РФ.
"Подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России - ред.), Республики Беларусь", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы из него повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств. В частности, речь идет о языковых меньшинствах, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.
При этом накануне Зеленский поддержал наложение вето на принятый парламентом закон о запрете импорта издательской продукции из России и Белоруссии, объяснив это тем, что редакция закона нарушает конституцию Украины и не соответствует позиции ЕС и НАТО.
Венецианская комиссия 13 июня рекомендовала Киеву пересмотреть часть норм закона о национальных меньшинствах, а также законов о медиа и об образовании в части использования языка. Принятие нормативного регулирования в сфере нацменьшинств – одно из семи требований, которые поставила перед Украиной Европейская комиссия в своих рекомендациях для начала переговоров о вступлении в ЕС.
В прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из РФ. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В 2022 году на Украине запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.