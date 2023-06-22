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Книгу о геноциде в годы ВОВ "Срока давности не имеют" презентовали в Бресте - РИА Новости, 22.06.2023
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Союзное государство
 
20:30 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/kniga-1879877585.html
Книгу о геноциде в годы ВОВ "Срока давности не имеют" презентовали в Бресте
Книгу о геноциде в годы ВОВ "Срока давности не имеют" презентовали в Бресте - РИА Новости, 22.06.2023
Книгу о геноциде в годы ВОВ "Срока давности не имеют" презентовали в Бресте
В День памяти и скорби в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась презентация книги о военных преступлениях нацистов против народов СССР,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:30
2023-06-22T20:30
союзное государство
дмитрий мезенцев
россия
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
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БРЕСТ (Белоруссия), 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась презентация книги о военных преступлениях нацистов против народов СССР, которая стала вторым изданием серии "Библиотека Союзного государства".В основу книги "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" положены материалы уголовного дела о геноциде народов СССР."Эта книга посвящена огромной работе, которую провели генеральные прокуратуры и следственные комитеты Белоруссии и России. В ней отражены вопиющие факты, леденящие душу и кровь, в отношении зверств, которые творили фашисты на земле Белоруссии и в Ленинградской области, в отношении блокадного города, когда южное кольцо блокады держали немецко-фашистские захватчики, а северное кольцо держали финские войска. Мы сегодня говорим об этом как о фактах геноцида", - сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Экземпляры новой книги о военных преступлениях нацистов он предложил направить послам стран ЕС."Информационное пространство границ не имеет. Эти книги мы должны направить послам стран Евросоюза, аккредитованным в Москве и в Минске, и всем тем людям, кто сегодня пытается, нося чиновные погоны западных демократий, сомневаться в победе советского народа над фашизмом", - отметил госсекретарь.Презентация книги в священный для россиян и белорусов день в стенах легендарной Брестской крепости стала поводом для дискуссии о защите и сохранении исторической правды, о том, как важно, чтобы о трагических событиях Второй мировой войны, о преступлениях нацистов против человечества знали молодые поколения. И не только знали, но и воспринимали их эмоционально."Как добиться того, чтобы люди, которым 15-16 лет, не отмахивались от наших усилий, когда мы говорим о войне? Как добиться того, чтобы им это было интересно?.. Это важнейший вопрос – вопрос формирования современного диалога с молодыми людьми. И это огромная просветительская работа, которую необходимо вести в средних школах, колледжах и высших учебных заведениях", - уточнил госсекретарь.Он призвал участников встречи – дипломатов, историков, ученых и министров – освещать тему Великой Отечественный войны для молодежи и школьников более широко, эмоционально и эффективно."Мы сами готовы идти с этой книгой в школы, чтобы вести прямой диалог с молодежью, приглашать авторитетных людей, рассказывать правду о геноциде советского народа в годы войны", - заверил Мезенцев.В книге публикуются исторические факты, материалы уголовных дел, вынесенные по искам прокуроров о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР. Цель сборника - способствовать сохранению исторической правды о преступлениях нацистской Германии и ее союзников против мирного населения.
https://ria.ru/20221209/knigi-1837491753.html
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дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945)
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Россия, Белоруссия, Великая Отечественная война (1941-1945)

Книгу о геноциде в годы ВОВ "Срока давности не имеют" презентовали в Бресте

Обложка книги о геноциде во время ВОВ "Срока давности не имеют"
Обложка книги о геноциде во время ВОВ Срока давности не имеют
Обложка книги о геноциде во время ВОВ "Срока давности не имеют"
Читать ria.ru в
БРЕСТ (Белоруссия), 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась презентация книги о военных преступлениях нацистов против народов СССР, которая стала вторым изданием серии "Библиотека Союзного государства".
В основу книги "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" положены материалы уголовного дела о геноциде народов СССР.
«
"Эта книга посвящена огромной работе, которую провели генеральные прокуратуры и следственные комитеты Белоруссии и России. В ней отражены вопиющие факты, леденящие душу и кровь, в отношении зверств, которые творили фашисты на земле Белоруссии и в Ленинградской области, в отношении блокадного города, когда южное кольцо блокады держали немецко-фашистские захватчики, а северное кольцо держали финские войска. Мы сегодня говорим об этом как о фактах геноцида", - сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Экземпляры новой книги о военных преступлениях нацистов он предложил направить послам стран ЕС.
"Информационное пространство границ не имеет. Эти книги мы должны направить послам стран Евросоюза, аккредитованным в Москве и в Минске, и всем тем людям, кто сегодня пытается, нося чиновные погоны западных демократий, сомневаться в победе советского народа над фашизмом", - отметил госсекретарь.
Книжный магазин в торговом центре Галерея Новосибирск - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги
9 декабря 2022, 15:04
Презентация книги в священный для россиян и белорусов день в стенах легендарной Брестской крепости стала поводом для дискуссии о защите и сохранении исторической правды, о том, как важно, чтобы о трагических событиях Второй мировой войны, о преступлениях нацистов против человечества знали молодые поколения. И не только знали, но и воспринимали их эмоционально.
«
"Как добиться того, чтобы люди, которым 15-16 лет, не отмахивались от наших усилий, когда мы говорим о войне? Как добиться того, чтобы им это было интересно?.. Это важнейший вопрос – вопрос формирования современного диалога с молодыми людьми. И это огромная просветительская работа, которую необходимо вести в средних школах, колледжах и высших учебных заведениях", - уточнил госсекретарь.
Он призвал участников встречи – дипломатов, историков, ученых и министров – освещать тему Великой Отечественный войны для молодежи и школьников более широко, эмоционально и эффективно.
«
"Мы сами готовы идти с этой книгой в школы, чтобы вести прямой диалог с молодежью, приглашать авторитетных людей, рассказывать правду о геноциде советского народа в годы войны", - заверил Мезенцев.
В книге публикуются исторические факты, материалы уголовных дел, вынесенные по искам прокуроров о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР. Цель сборника - способствовать сохранению исторической правды о преступлениях нацистской Германии и ее союзников против мирного населения.
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Третью книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в октябре
16 июня, 15:58
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевРоссияБелоруссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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