https://ria.ru/20230622/kniga-1879877585.html

Книгу о геноциде в годы ВОВ "Срока давности не имеют" презентовали в Бресте

Книгу о геноциде в годы ВОВ "Срока давности не имеют" презентовали в Бресте - РИА Новости, 22.06.2023

Книгу о геноциде в годы ВОВ "Срока давности не имеют" презентовали в Бресте

В День памяти и скорби в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась презентация книги о военных преступлениях нацистов против народов СССР,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:30

2023-06-22T20:30

2023-06-22T20:30

союзное государство

дмитрий мезенцев

россия

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

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БРЕСТ (Белоруссия), 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась презентация книги о военных преступлениях нацистов против народов СССР, которая стала вторым изданием серии "Библиотека Союзного государства".В основу книги "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" положены материалы уголовного дела о геноциде народов СССР."Эта книга посвящена огромной работе, которую провели генеральные прокуратуры и следственные комитеты Белоруссии и России. В ней отражены вопиющие факты, леденящие душу и кровь, в отношении зверств, которые творили фашисты на земле Белоруссии и в Ленинградской области, в отношении блокадного города, когда южное кольцо блокады держали немецко-фашистские захватчики, а северное кольцо держали финские войска. Мы сегодня говорим об этом как о фактах геноцида", - сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Экземпляры новой книги о военных преступлениях нацистов он предложил направить послам стран ЕС."Информационное пространство границ не имеет. Эти книги мы должны направить послам стран Евросоюза, аккредитованным в Москве и в Минске, и всем тем людям, кто сегодня пытается, нося чиновные погоны западных демократий, сомневаться в победе советского народа над фашизмом", - отметил госсекретарь.Презентация книги в священный для россиян и белорусов день в стенах легендарной Брестской крепости стала поводом для дискуссии о защите и сохранении исторической правды, о том, как важно, чтобы о трагических событиях Второй мировой войны, о преступлениях нацистов против человечества знали молодые поколения. И не только знали, но и воспринимали их эмоционально."Как добиться того, чтобы люди, которым 15-16 лет, не отмахивались от наших усилий, когда мы говорим о войне? Как добиться того, чтобы им это было интересно?.. Это важнейший вопрос – вопрос формирования современного диалога с молодыми людьми. И это огромная просветительская работа, которую необходимо вести в средних школах, колледжах и высших учебных заведениях", - уточнил госсекретарь.Он призвал участников встречи – дипломатов, историков, ученых и министров – освещать тему Великой Отечественный войны для молодежи и школьников более широко, эмоционально и эффективно."Мы сами готовы идти с этой книгой в школы, чтобы вести прямой диалог с молодежью, приглашать авторитетных людей, рассказывать правду о геноциде советского народа в годы войны", - заверил Мезенцев.В книге публикуются исторические факты, материалы уголовных дел, вынесенные по искам прокуроров о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР. Цель сборника - способствовать сохранению исторической правды о преступлениях нацистской Германии и ее союзников против мирного населения.

https://ria.ru/20221209/knigi-1837491753.html

https://ria.ru/20230616/kniga-1878678793.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945)