Книгу о геноциде в годы ВОВ "Срока давности не имеют" презентовали в Бресте
Обложка книги о геноциде во время ВОВ "Срока давности не имеют"
Обложка книги о геноциде во время ВОВ "Срока давности не имеют"
БРЕСТ (Белоруссия), 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась презентация книги о военных преступлениях нацистов против народов СССР, которая стала вторым изданием серии "Библиотека Союзного государства".
В основу книги "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" положены материалы уголовного дела о геноциде народов СССР.
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"Эта книга посвящена огромной работе, которую провели генеральные прокуратуры и следственные комитеты Белоруссии и России. В ней отражены вопиющие факты, леденящие душу и кровь, в отношении зверств, которые творили фашисты на земле Белоруссии и в Ленинградской области, в отношении блокадного города, когда южное кольцо блокады держали немецко-фашистские захватчики, а северное кольцо держали финские войска. Мы сегодня говорим об этом как о фактах геноцида", - сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Экземпляры новой книги о военных преступлениях нацистов он предложил направить послам стран ЕС.
Презентация книги в священный для россиян и белорусов день в стенах легендарной Брестской крепости стала поводом для дискуссии о защите и сохранении исторической правды, о том, как важно, чтобы о трагических событиях Второй мировой войны, о преступлениях нацистов против человечества знали молодые поколения. И не только знали, но и воспринимали их эмоционально.
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"Как добиться того, чтобы люди, которым 15-16 лет, не отмахивались от наших усилий, когда мы говорим о войне? Как добиться того, чтобы им это было интересно?.. Это важнейший вопрос – вопрос формирования современного диалога с молодыми людьми. И это огромная просветительская работа, которую необходимо вести в средних школах, колледжах и высших учебных заведениях", - уточнил госсекретарь.
Он призвал участников встречи – дипломатов, историков, ученых и министров – освещать тему Великой Отечественный войны для молодежи и школьников более широко, эмоционально и эффективно.
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"Мы сами готовы идти с этой книгой в школы, чтобы вести прямой диалог с молодежью, приглашать авторитетных людей, рассказывать правду о геноциде советского народа в годы войны", - заверил Мезенцев.
В книге публикуются исторические факты, материалы уголовных дел, вынесенные по искам прокуроров о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР. Цель сборника - способствовать сохранению исторической правды о преступлениях нацистской Германии и ее союзников против мирного населения.