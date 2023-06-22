https://ria.ru/20230622/klyuchi-1879882784.html

Гладков вручил ключи от нового жилья 11 белгородским семьям

Гладков вручил ключи от нового жилья 11 белгородским семьям - РИА Новости, 22.06.2023

Гладков вручил ключи от нового жилья 11 белгородским семьям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 11 семьям из приграничных районов, которые подвергаются обстрелам и где семьи утратили свои дома, ключи... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:13

2023-06-22T21:13

2023-06-22T21:13

белгородская область

белгородская область

старый оскол

россия

владимир путин

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

жилье

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БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 11 семьям из приграничных районов, которые подвергаются обстрелам и где семьи утратили свои дома, ключи от нового жилья, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что в Белгородской области с февраля 2023 года выполняют поручение президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса тех семей, которые потеряли свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ, а также переселены из зоны ЧС. "Во время рабочей поездки по Старому Осколу губернатор Вячеслав Гладков в ЦКР "Молодежный" вручил ключи 11 семьям-новоселам из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Валуйского и Шебекинского округов, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении. "На сегодняшний день из 1744 семей новое жильё выбрали 950. Уверен, что каждому, кто проживал в 15 населенных пунктах, где был объявлен режим ЧС, мы жилье предоставим",- приводятся в сообщении слова Гладкова. Он пояснил, что власти выбрали самый сложный подход выдачи нового жилья — индивидуальная работа с каждой семьёй. "Понимаем, что люди перенесли огромный стресс, больше года не видят своих домов. Выбранный нами подход пусть и не самый быстрый, зато более человечный. Да, он немного сложнее и дольше, но это правильнее. Мы хотим, чтобы семьи остались на территории Белгородской области, несмотря на сложности и испытания, которые пережили", - пояснил губернатор. Сразу после торжественной церемонии вручения ключей губернатор Гладков отправился к многодетной семье Ткачевых, которые вынуждено покинули свое жилье в Логачевке Валуйского округа и теперь переезжают жить в новый МКД в Старом Осколе. Глава региона лично проверил, в каких условиях в современной квартире теперь будут жить супруги с тремя детьми, а затем предложил им проехать в ближайшие детсад и школу. Уже в новом учебному году Любовь и Виктория Ткачевы планируют пойти в школу, а самый младший, Егор, в детсад. С безопасным перевозом вещей семье поможет глава округа Алексей Дыбов.

https://ria.ru/20230615/proekt-1878250379.html

https://ria.ru/20230622/belgorod-1879821913.html

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белгородская область, старый оскол, россия, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, жилье