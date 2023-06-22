https://ria.ru/20230622/klyuchi-1879882784.html
Гладков вручил ключи от нового жилья 11 белгородским семьям
Гладков вручил ключи от нового жилья 11 белгородским семьям - РИА Новости, 22.06.2023
Гладков вручил ключи от нового жилья 11 белгородским семьям
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 11 семьям из приграничных районов, которые подвергаются обстрелам и где семьи утратили свои дома, ключи... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:13
2023-06-22T21:13
2023-06-22T21:13
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вооруженные силы украины
жилье
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БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 11 семьям из приграничных районов, которые подвергаются обстрелам и где семьи утратили свои дома, ключи от нового жилья, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что в Белгородской области с февраля 2023 года выполняют поручение президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса тех семей, которые потеряли свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ, а также переселены из зоны ЧС. "Во время рабочей поездки по Старому Осколу губернатор Вячеслав Гладков в ЦКР "Молодежный" вручил ключи 11 семьям-новоселам из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Валуйского и Шебекинского округов, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении. "На сегодняшний день из 1744 семей новое жильё выбрали 950. Уверен, что каждому, кто проживал в 15 населенных пунктах, где был объявлен режим ЧС, мы жилье предоставим",- приводятся в сообщении слова Гладкова. Он пояснил, что власти выбрали самый сложный подход выдачи нового жилья — индивидуальная работа с каждой семьёй. "Понимаем, что люди перенесли огромный стресс, больше года не видят своих домов. Выбранный нами подход пусть и не самый быстрый, зато более человечный. Да, он немного сложнее и дольше, но это правильнее. Мы хотим, чтобы семьи остались на территории Белгородской области, несмотря на сложности и испытания, которые пережили", - пояснил губернатор. Сразу после торжественной церемонии вручения ключей губернатор Гладков отправился к многодетной семье Ткачевых, которые вынуждено покинули свое жилье в Логачевке Валуйского округа и теперь переезжают жить в новый МКД в Старом Осколе. Глава региона лично проверил, в каких условиях в современной квартире теперь будут жить супруги с тремя детьми, а затем предложил им проехать в ближайшие детсад и школу. Уже в новом учебному году Любовь и Виктория Ткачевы планируют пойти в школу, а самый младший, Егор, в детсад. С безопасным перевозом вещей семье поможет глава округа Алексей Дыбов.
https://ria.ru/20230615/proekt-1878250379.html
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белгородская область, старый оскол, россия, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, жилье
Белгородская область, Белгородская область, Старый Оскол, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Жилье
Гладков вручил ключи от нового жилья 11 белгородским семьям
Гладков вручил ключи от нового жилья 11 белгородским семьям из приграничных районов
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил 11 семьям из приграничных районов, которые подвергаются обстрелам и где семьи утратили свои дома, ключи от нового жилья, сообщила пресс-служба
правительства региона.
Отмечается, что в Белгородской области с февраля 2023 года выполняют поручение президента РФ Владимира Путина
по решению жилищного вопроса тех семей, которые потеряли свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ
, а также переселены из зоны ЧС.
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"Во время рабочей поездки по Старому Осколу
губернатор Вячеслав Гладков в ЦКР "Молодежный" вручил ключи 11 семьям-новоселам из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Валуйского и Шебекинского округов, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
"На сегодняшний день из 1744 семей новое жильё выбрали 950. Уверен, что каждому, кто проживал в 15 населенных пунктах, где был объявлен режим ЧС, мы жилье предоставим",- приводятся в сообщении слова Гладкова.
Он пояснил, что власти выбрали самый сложный подход выдачи нового жилья — индивидуальная работа с каждой семьёй. "Понимаем, что люди перенесли огромный стресс, больше года не видят своих домов. Выбранный нами подход пусть и не самый быстрый, зато более человечный. Да, он немного сложнее и дольше, но это правильнее. Мы хотим, чтобы семьи остались на территории Белгородской области, несмотря на сложности и испытания, которые пережили", - пояснил губернатор.
Сразу после торжественной церемонии вручения ключей губернатор Гладков отправился к многодетной семье Ткачевых, которые вынуждено покинули свое жилье в Логачевке Валуйского округа и теперь переезжают жить в новый МКД в Старом Осколе. Глава региона лично проверил, в каких условиях в современной квартире теперь будут жить супруги с тремя детьми, а затем предложил им проехать в ближайшие детсад и школу. Уже в новом учебному году Любовь и Виктория Ткачевы планируют пойти в школу, а самый младший, Егор, в детсад. С безопасным перевозом вещей семье поможет глава округа Алексей Дыбов.
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