https://ria.ru/20230622/kiberataka-1879872152.html

Больница во французском Ренне подверглась кибератаке, сообщили СМИ

Больница во французском Ренне подверглась кибератаке, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2023

Больница во французском Ренне подверглась кибератаке, сообщили СМИ

Госпиталь во французском Ренне подвергся информационной атаке, руководство подало жалобу в правоохранительные органы, сообщил телеканал France 3. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:36

2023-06-22T19:36

2023-06-22T19:36

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ПАРИЖ, 22 июн – РИА Новости. Госпиталь во французском Ренне подвергся информационной атаке, руководство подало жалобу в правоохранительные органы, сообщил телеканал France 3. Как сообщили в медучреждении, атака произошла в среду вечером, но не повлияла на режим приема пациентов. "Служба скорой помощи, как и все остальные медицинские услуги, продолжает функционировать, прием пациентов не нарушен", - сообщается в аккаунте госпиталя в Twitter. В коммюнике, распространённом после атаки, руководство сообщает, что изолировало все свои базы данных и приняло необходимые меры безопасности, чтобы предотвратить распространение вредоносной программы на другие данные. Кибератака привела к утечке данных пациентов, Французская национальная комиссия по информатике и свободам (СNIL) уведомит пациентов, чьи данные попали к злоумышленникам. Во Франции в последнее время участились кибератаки на административные ресурсы и медицинские учреждения. В декабре за одну неделю атаке подверглись три разных ресурса страны. Так, хакеры взломали сайты городов Кан и Руан, сайты школ и лицеев, а также сайт региональной помощи. Ранее атаке подверглись сервисы службы скорой помощи в департаменте Ланд, были утеряны данные всех пациентов. Больница Андре-Миньё в Версале также подверглась кибератаке, обслуживание пациентов было ограничено, часть из них была переведена в другие учреждения. В ноябре хакеры потребовали 10 миллионов долларов у французского департамента Сена и Марна, административные ресурсы которого ранее в ноябре подверглись кибератаке. В октябре департамент Приморская Сена стал жертвой аналогичного преступления, а в сентябре информационной атаке подверглись ресурсы французского города Кан в Нормандии. В августе хакеры атаковали медицинский центр Сюд-Франсильен (CHSF) в Корбей-Эссоне недалеко от Парижа. Злоумышленники также потребовали выкуп в 10 миллионов долларов, а не получив его, начали публиковать персональные данные пациентов и сведения из их медицинских карт. На прошлой неделе центр экономических исследований Asteres сообщил, что кибератаки, направленные против французских организаций, нанесли в 2022 году ущерб в размере двух миллиардов евро. Больше всего от кибератак пострадали малые предприятия - 330 тысяч случаев, следом идут государственные учреждения - 37 тысяч атак. Наименьшее число успешных кибератак приходится на средние и крупные компании - 17 тысяч, следует из представленного в исследовании графика.

https://ria.ru/20230615/khakery-1878471222.html

https://ria.ru/20230616/ataka-1878632389.html

https://ria.ru/20230616/kasperskiy-1878502548.html

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