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У стен Главного храма Вооруженных сил установили 1418 свечей
У стен Главного храма Вооруженных сил установили 1418 свечей - РИА Новости, 22.06.2023
У стен Главного храма Вооруженных сил установили 1418 свечей
Зажженные от частицы Вечного огня 1 418 свечей установили у депозитариев с землей с мест захоронения бойцов Красной армии у стен Главного храма Вооруженных сил... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:56
2023-06-22T04:56
2023-06-22T04:56
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зажженные от частицы Вечного огня 1 418 свечей установили у депозитариев с землей с мест захоронения бойцов Красной армии у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в рамках акции "Свеча памяти", сообщили в четверг в Минобороны РФ. "В рамках Всероссийской акции "Свеча памяти" у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие, представители УМЦ ВПВМ (учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи - ред.) "Авангард", молодежных организаций Московской области, в том числе юнармейцы, а также представители военно-патриотических клубов в форме красноармейцев образца 1941 года зажгли 1 418 свечей от частицы Вечного огня, привезенного накануне от памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде", - говорится в сообщении. Там добавили, что ровно в 04:00 мск участники акции установили свечи рядом депозитариями с землей с мест захоронения советских бойцов - по одной свече на каждый день Великой Отечественной войны (ВОВ). Всероссийская акция "Свеча памяти" проходит по всей России. Жители разных городов страны зажигают свечи в память о тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков. В ночь на 22 июня в память жертв ВОВ в Главном храме ВС РФ прошла божественная литургия и панихида.
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россия, московская область (подмосковье)
Россия, Московская область (Подмосковье)
У стен Главного храма Вооруженных сил установили 1418 свечей
У Главного храма Вооруженных сил установили 1418 зажженных от частицы Вечного огня свечей
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зажженные от частицы Вечного огня 1 418 свечей установили у депозитариев с землей с мест захоронения бойцов Красной армии у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в рамках акции "Свеча памяти", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
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"В рамках Всероссийской акции "Свеча памяти" у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие, представители УМЦ ВПВМ (учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи - ред.) "Авангард", молодежных организаций Московской области, в том числе юнармейцы, а также представители военно-патриотических клубов в форме красноармейцев образца 1941 года зажгли 1 418 свечей от частицы Вечного огня, привезенного накануне от памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде", - говорится в сообщении.
Там добавили, что ровно в 04:00 мск участники акции установили свечи рядом депозитариями с землей с мест захоронения советских бойцов - по одной свече на каждый день Великой Отечественной войны (ВОВ).
Всероссийская акция "Свеча памяти" проходит по всей России. Жители разных городов страны зажигают свечи в память о тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков. В ночь на 22 июня в память жертв ВОВ в Главном храме ВС РФ прошла божественная литургия и панихида.
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