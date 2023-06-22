https://ria.ru/20230622/katyn-1879735507.html

Архивы рассекретили признания гитлеровцев о расстреле поляков в Катыни

Архивы рассекретили признания гитлеровцев о расстреле поляков в Катыни - РИА Новости, 22.06.2023

Архивы рассекретили признания гитлеровцев о расстреле поляков в Катыни

Пленные гитлеровцы сами подробно рассказывали, что польских офицеров в Катыни расстреляли нацисты, а не НКВД СССР, и что фальшивку о якобы советских зверствах... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:53

2023-06-22T09:53

2023-06-22T10:07

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СМОЛЕНСК, 22 июн - РИА Новости. Пленные гитлеровцы сами подробно рассказывали, что польских офицеров в Катыни расстреляли нацисты, а не НКВД СССР, и что фальшивку о якобы советских зверствах они пытались активно "продать" США и Англии – эти показания приводятся в новых материалах из Государственного архива новейшей социально-политической истории Смоленской области, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет о фотокопиях проведенных советскими органами госбезопасности допросов пленного Фритца Юрашека, бывшего фотографа, работавшего в структуре криминальной полиции Третьего рейха. Юрашек сообщил, что гитлеровцы, массово казнившие людей в украинской Виннице, оккупированной ими в годы Великой Отечественной войны, в 1943 году использовали следы своих злодеяний для обвинений Советского Союза якобы в массовых расстрелах в 1938 году. Юрашек признался, что входил в состав созданной гитлеровцами специальной комиссии, задачей котрой было "сфабриковать как можно больше материалов с тем, чтобы в дальнейшем использовать их для клеветнической пропаганды против Советского Союза". Винница, по словам Юрашека, была не единственным местом, где он участвовал в подготовке провокационных антисоветских фальшивок. "В апреле 1943 года я выезжал также в Катынь, где, как фотограф, проводил ту же работу, что и в Виннице", - сообщал он. Провокация под грифом "строго секретно" Как показывал Юрашек на следствии, по личному заданию одного из руководителей криминальной полиции Главного управления имперской безопасности Третьего рейха Вернера ему вместе с другим фотографом по фамилии Тидтке поручалось "сфотографировать вскрытые в районе Катынского леса могилы и извлеченные из могил трупы польских офицеров". "За несколько часов до нашего отъезда Вернер провел с нами инструктивную беседу, в которой приняли участие руководящие работники управления криминальной полиции – начальник технического института бригадефюрер СС Гесс, начальник фотоотделения криминальный директор Рихтер и старший мастер фотоотделения Шенвальд", - говорил Юрашек. "В этой беседе Вернер сообщил, что наша работа в Смоленске должна быть строго секретной, и предупредил, чтобы я и Тидтке особенно тщательно зафотографировали имевшиеся на отдельных трупах затылочные огнестрельные ранения, а также в полной сохранности доставили в Берлин все обнаруженные при раскопках могил документы", - добавлял фотограф. Юрашек рассказывал, что в середине апреля 1943 года он и Тидтке на военном самолете прилетели в Смоленск, а спустя два дня туда прибыл заместитель начальника технического института криминальной полиции штурмбаннфюрер СС Шаде, руководивший всей работой по изготовлению фотоснимков. "Снимки могил и трупов польских офицеров предназначались для иллюстрации проводившейся немцами клеветнической пропаганды о "зверствах русских" - НКВД и Советской Армии", - подчеркивал он. По словам Юрашека, "при оккупации Смоленской области немецкими войсками в районе Катынского леса были зверски убиты более пяти тысяч пленных польских офицеров". Чтобы обмануть мировое общественное мнение и скрыть следы своих преступлений, "гитлеровские правители путем провокационной лживой пропаганды" пытались приписать Советскому Союзу содеянные нацистами злодейские убийства, говорил Юрашек. "С этой целью немецкие военные власти совместно с СД вскрыли могилы расстрелянных немцами польских офицеров и состряпали клеветническую версию о "зверствах НКВД и Советской Армии", жертвами которых будто бы явились убитые польские офицеры в Катынском лесу", - отмечал он. Юрашек вспоминал, что к его приезду в Катынский лес там уже были вскрыты шесть больших могил, из которых достали свыше 300 трупов. Состояние останков свидетельствовало о том, что расстрелы польских офицеров немцами состоялись в 1941 году, добавил Юрашек. "Мне, как фотографу-криминалисту, имеющему долголетний практический опыт, было очевидно, что трупы польских офицеров находились в земле не более двух лет", - говорил он. Останки настолько хорошо сохранились от разложения, что никак нельзя было допустить, что убийства совершены раньше 1941 года, как об этом говорила гитлеровская пропаганда, пояснял Юрашек. "После того, как я лично осмотрел сотни трупов и обнаружил немецкие пули в затылке убитых польских офицеров, я пришел к выводу, что они были расстреляны немцами. Это же сообщил мне профессор Буц, лично изымавший немецкие пули из трупов убитых", - подчеркивал экс-фотограф. Фальшивка для иностранцев Юрашек называл тех, кто непосредственно принимал участие в подготовке той провокации. "Непосредственными руководителями всей провокационной работы по сфабрикованию клеветнической версии о "зверствах русских", проводившейся в Катынском лесу, являлись начальник роты пропаганды в Смоленске старший лейтенант Шлонцек и его помощник лейтенант полевой полиции Фосс", - вспоминал он. Как рассказывал Юрашек, гитлеровские власти направляли в район Катынского леса "специальные комиссии, состоявшие из представителей различных немецких организаций и иностранцев". По его словам, Шлонцек выступал перед ними "с клеветническими речами о "зверствах русских", а затем лично показывал им могилы, трупы и одежду польских офицеров". "Из разговоров с отдельными лицами мне известно, что в составе комиссии, прибывшей из Варшавы, находились президент организации польского Красного Креста и главный священник города Кракова… По возвращении из Катынского леса члены комиссий должны были распространять клеветническую версию о "зверствах русских", - говорил Юрашек. По его словам, в Катынь доставили группу военнопленных англо-американских офицеров, "и Шлонцек знакомил их с ходом расследования". "Им он особенно старался доказать, что расстрел польских офицеров якобы был произведен русскими", - подчеркивал Юрашек. Шлонцек "предлагал одному из офицеров выступить перед микрофоном и записать его выступление на пленку, однако этот офицер категорически отказался от выступления и, хорошо помню, заявил, что он не верит в то, что расстрел поляков был произведен русскими", показывал Юрашек. По словам Юрашека, они с Тидтке сделали в Катынском лесу примерно 40 фотоснимков, которые по возвращении в Берлин передали Вернеру, а тот направил их начальнику Главного управления имперской безопасности Кальтенбруннеру и шефу СС Гиммлеру. Эти фото использовались в качестве иллюстраций в клеветнических публикациях на тему Катыни в ключевых газетах гитлеровской Германии, в том числе "Фелькишер беобахтер" - печатного органа национал-социалистов. "Кроме того, в 1943 году военное издательство выпустило книгу под названием "Массовые убийства в Катыни", - отмечал Юрашек. От Катыни до Бучи Министерство пропаганды Германии, руководимое Геббельсом, 13 апреля 1943 года сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных. Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная Армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы". Эксперты обращают внимание на то, что "катынское дело" было запущено практически сразу после того, как СССР отказался возвращать Польше земли Западной Украины и Западной Белоруссии, на законных основаниях вернувшихся в состав Советского Союза в ноябре 1939 года. Как подчеркивают специалисты, у советского руководства не было никаких мотивов расстреливать польских офицеров, ибо те не представляли никакой опасности для Москвы. Более того, в напряженной обстановке конца 1930-х годов бессудный расстрел польских военнопленных являлся бы фактором, который способствовал дальнейшей напряженности в отношениях СССР с Англией и Францией, а в перспективе – и использованию данного фактора как предлога для их нападения на Советский Союз, отмечают эксперты. Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе над нацистскими преступниками свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре. Эксперты указывают на сходство подходов, использованных гитлеровцами в Катыни, с действиями киевского режима, организовавшего провокацию в Буче весной 2022 года. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20230420/katyn-1866728814.html

https://ria.ru/20230420/delo-1866647552.html

https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879708002.html

https://ria.ru/20221110/bandy-1830380832.html

https://ria.ru/20220624/memorialy-1798011561.html

https://ria.ru/20221230/rossiya-1842316073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, смоленск, варшава, ссср, красный крест, главная военная прокуратура, вторая мировая война (1939-1945)