https://ria.ru/20230622/katar-1879841621.html

Лавров и глава МИД Катара обсудили укрепление двусторонних отношений

Лавров и глава МИД Катара обсудили укрепление двусторонних отношений - РИА Новости, 22.06.2023

Лавров и глава МИД Катара обсудили укрепление двусторонних отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подтвердили настрой на активизацию политического диалога,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:11

2023-06-22T17:11

2023-06-22T17:23

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подтвердили настрой на активизацию политического диалога, наращивание контактов по линии инвестиционных ведомств, говорится в сообщении на сайте МИД РФ."В ходе состоявшейся беседы были подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-катарских связей. При этом был подтвержден взаимный настрой на активизацию политического диалога, наращивание контактов по линии профильных экономических и инвестиционных ведомств", - заявили в ведомстве.Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что стороны отметили важность поддержания устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота."Акцентирована ключевая роль, которую играет в этой сфере Совместная Российско-Катарская комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству", - добавили в ведомстве.Главы МИД РФ и Катара также предметно рассмотрели международную и региональную повестку дня с акцентом на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и на палестинских территориях.Кроме того, в завершение встречи Лавров вручил послу Катара в России Ахмеду Бен Насеру Бен Джасему Аль Тани орден Дружбы, которым он награжден за большой личный вклад в укрепление российско-катарских отношений.

https://ria.ru/20230622/katar-1879773785.html

https://ria.ru/20230622/diplomatiya-1879655150.html

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катар, в мире, сергей лавров, россия