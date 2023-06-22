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Путин на встрече с премьером Аль Тани передал привет эмиру Катара - РИА Новости, 22.06.2023
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15:04 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/katar-1879811262.html
Путин на встрече с премьером Аль Тани передал привет эмиру Катара
Путин на встрече с премьером Аль Тани передал привет эмиру Катара - РИА Новости, 22.06.2023
Путин на встрече с премьером Аль Тани передал привет эмиру Катара
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани передал привет эмиру Катара, отметив,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:04
2023-06-22T15:04
политика
катар
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани передал привет эмиру Катара, отметив, что все их встречи проходили на высоком уровне и подчеркивали намерения развивать отношения. "Уважаемый господин премьер-министр... прежде всего хотел бы в начале нашей беседы попросить вас передать самые наилучшие пожелания, добрые пожелания его высочеству эмиру Катара. Я вспоминаю все наши с ним встречи, они всегда проходили на очень высоком уровне, всегда подчеркивали наши особые отношения и намерения развивать отношения по очень многим направлениям", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230622/diplomatiya-1879655150.html
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политика, катар, россия, владимир путин
Политика, Катар, Россия, Владимир Путин
Путин на встрече с премьером Аль Тани передал привет эмиру Катара

Путин передал привет эмиру Катара, напомнив о намерении развивать отношения между странами

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани передал привет эмиру Катара, отметив, что все их встречи проходили на высоком уровне и подчеркивали намерения развивать отношения.
"Уважаемый господин премьер-министр... прежде всего хотел бы в начале нашей беседы попросить вас передать самые наилучшие пожелания, добрые пожелания его высочеству эмиру Катара. Я вспоминаю все наши с ним встречи, они всегда проходили на очень высоком уровне, всегда подчеркивали наши особые отношения и намерения развивать отношения по очень многим направлениям", - сказал Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета министров, министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Межгосударственные отношения России и Катара
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