https://ria.ru/20230622/katar-1879811262.html

Путин на встрече с премьером Аль Тани передал привет эмиру Катара

Путин на встрече с премьером Аль Тани передал привет эмиру Катара - РИА Новости, 22.06.2023

Путин на встрече с премьером Аль Тани передал привет эмиру Катара

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани передал привет эмиру Катара, отметив,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:04

2023-06-22T15:04

2023-06-22T15:04

политика

катар

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани передал привет эмиру Катара, отметив, что все их встречи проходили на высоком уровне и подчеркивали намерения развивать отношения. "Уважаемый господин премьер-министр... прежде всего хотел бы в начале нашей беседы попросить вас передать самые наилучшие пожелания, добрые пожелания его высочеству эмиру Катара. Я вспоминаю все наши с ним встречи, они всегда проходили на очень высоком уровне, всегда подчеркивали наши особые отношения и намерения развивать отношения по очень многим направлениям", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230622/diplomatiya-1879655150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, катар, россия, владимир путин