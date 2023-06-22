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Путин заявил о солидном потенциале роста товарооборота с Катаром - РИА Новости, 22.06.2023
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14:57 22.06.2023 (обновлено: 15:08 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/katar-1879809166.html
Путин заявил о солидном потенциале роста товарооборота с Катаром
Путин заявил о солидном потенциале роста товарооборота с Катаром - РИА Новости, 22.06.2023
Путин заявил о солидном потенциале роста товарооборота с Катаром
Президент России Владимир Путин заявил, что весь потенциал взаимодействия РФ и Катара не раскрыт, и отметил, что рассчитывает на выработку эффективных... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:57
2023-06-22T15:08
катар
россия
экономика
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
роснефть
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что весь потенциал взаимодействия РФ и Катара не раскрыт, и отметил, что рассчитывает на выработку эффективных предложений по расширению сотрудничества.Путин отметил, что катарская делегация традиционно была представлена на очень высоком уровне на ПМЭФ, и выразил за это благодарность премьер-министру, главе МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани."Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия", - сказал Путин на встрече с премьером Катара, добавив, что рассчитывает на успешную реализацию всех планов.Российский лидер также отметил успешную работу РФПИ с катарским инвестиционным агентством. "Там есть хорошее движение вперед. Нас это очень радует", - сказал Путин.С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин и помощник российского лидера по международной тематике Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20230622/diplomatiya-1879655150.html
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катар, россия, экономика, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, роснефть
Катар, Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Роснефть
Путин заявил о солидном потенциале роста товарооборота с Катаром

Путин заявил о не раскрытом солидном потенциале роста товарооборота России с Катаром

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Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что весь потенциал взаимодействия РФ и Катара не раскрыт, и отметил, что рассчитывает на выработку эффективных предложений по расширению сотрудничества.
Путин отметил, что катарская делегация традиционно была представлена на очень высоком уровне на ПМЭФ, и выразил за это благодарность премьер-министру, главе МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.
«
"Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия", - сказал Путин на встрече с премьером Катара, добавив, что рассчитывает на успешную реализацию всех планов.
Российский лидер также отметил успешную работу РФПИ с катарским инвестиционным агентством. "Там есть хорошее движение вперед. Нас это очень радует", - сказал Путин.
С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин и помощник российского лидера по международной тематике Юрий Ушаков.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета министров, министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Межгосударственные отношения России и Катара
Вчера, 02:00
 
КатарРоссияЭкономикаВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийРоснефть
 
 
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