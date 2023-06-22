https://ria.ru/20230622/katar-1879809166.html

Путин заявил о солидном потенциале роста товарооборота с Катаром

Путин заявил о солидном потенциале роста товарооборота с Катаром - РИА Новости, 22.06.2023

Путин заявил о солидном потенциале роста товарооборота с Катаром

Президент России Владимир Путин заявил, что весь потенциал взаимодействия РФ и Катара не раскрыт, и отметил, что рассчитывает на выработку эффективных... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:57

2023-06-22T14:57

2023-06-22T15:08

катар

россия

экономика

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

роснефть

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что весь потенциал взаимодействия РФ и Катара не раскрыт, и отметил, что рассчитывает на выработку эффективных предложений по расширению сотрудничества.Путин отметил, что катарская делегация традиционно была представлена на очень высоком уровне на ПМЭФ, и выразил за это благодарность премьер-министру, главе МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани."Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия", - сказал Путин на встрече с премьером Катара, добавив, что рассчитывает на успешную реализацию всех планов.Российский лидер также отметил успешную работу РФПИ с катарским инвестиционным агентством. "Там есть хорошее движение вперед. Нас это очень радует", - сказал Путин.С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин и помощник российского лидера по международной тематике Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20230622/diplomatiya-1879655150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

катар, россия, экономика, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, роснефть