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Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.06.2023
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12:25 22.06.2023 (обновлено: 12:30 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/katar-1879773785.html
Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков
Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.06.2023
Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, привез ли премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:25
2023-06-22T12:30
катар
москва
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, привез ли премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным какие-то инициативы по Украине.Путин в четверг встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который находится с визитом в России."Мне не известно, чтобы премьер, глава МИД Катара привез какие-то инициативы. Главным образом речь идёт о весьма широком и даже многообещающем сотрудничестве двустороннем между Россией и Катаром. Взаимодействие в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли со стороны Катара предложены мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине на встрече с Путиным.
https://ria.ru/20230622/diplomatiya-1879655150.html
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катар, москва, украина, россия, в мире
Катар, Москва, Украина, Россия, В мире
Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков

Песков заявил, что ему неизвестно, привозил ли глава МИД Катара инициативы по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, привез ли премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным какие-то инициативы по Украине.
Путин в четверг встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который находится с визитом в России.
"Мне не известно, чтобы премьер, глава МИД Катара привез какие-то инициативы. Главным образом речь идёт о весьма широком и даже многообещающем сотрудничестве двустороннем между Россией и Катаром. Взаимодействие в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли со стороны Катара предложены мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине на встрече с Путиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета министров, министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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