https://ria.ru/20230622/katar-1879773785.html
Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков
Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.06.2023
Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, привез ли премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:25
2023-06-22T12:25
2023-06-22T12:30
катар
москва
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_87cef5f382994b828073ca3e58f4b919.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, привез ли премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным какие-то инициативы по Украине.Путин в четверг встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который находится с визитом в России."Мне не известно, чтобы премьер, глава МИД Катара привез какие-то инициативы. Главным образом речь идёт о весьма широком и даже многообещающем сотрудничестве двустороннем между Россией и Катаром. Взаимодействие в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли со стороны Катара предложены мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине на встрече с Путиным.
https://ria.ru/20230622/diplomatiya-1879655150.html
катар
москва
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_36c8f9a41571a3f048f0067101334e18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, москва, украина, россия, в мире
Катар, Москва, Украина, Россия, В мире
Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков
Песков заявил, что ему неизвестно, привозил ли глава МИД Катара инициативы по Украине
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, привез ли премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным какие-то инициативы по Украине.
Путин в четверг встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который находится с визитом в России.
"Мне не известно, чтобы премьер, глава МИД Катара привез какие-то инициативы. Главным образом речь идёт о весьма широком и даже многообещающем сотрудничестве двустороннем между Россией и Катаром. Взаимодействие в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли со стороны Катара предложены мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине на встрече с Путиным.
Межгосударственные отношения России и Катара