https://ria.ru/20230622/katar-1879773785.html

Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков

Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.06.2023

Глава МИД Катара не привозил в Москву инициативы по Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, привез ли премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:25

2023-06-22T12:25

2023-06-22T12:30

катар

москва

украина

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_87cef5f382994b828073ca3e58f4b919.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, привез ли премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным какие-то инициативы по Украине.Путин в четверг встретится с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который находится с визитом в России."Мне не известно, чтобы премьер, глава МИД Катара привез какие-то инициативы. Главным образом речь идёт о весьма широком и даже многообещающем сотрудничестве двустороннем между Россией и Катаром. Взаимодействие в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли со стороны Катара предложены мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине на встрече с Путиным.

https://ria.ru/20230622/diplomatiya-1879655150.html

катар

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

катар, москва, украина, россия, в мире