https://ria.ru/20230622/issledovaniya-1879701745.html

В России сокращается госфинансирование исследований в сфере ИИ

В России сокращается госфинансирование исследований в сфере ИИ - РИА Новости, 22.06.2023

В России сокращается госфинансирование исследований в сфере ИИ

Государственное финансирование научных исследований искусственного интеллекта в 2023 году сокращается против 2022 года, государство перераспределяет затраты на... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T04:37

2023-06-22T04:37

2023-06-22T04:37

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Государственное финансирование научных исследований искусственного интеллекта в 2023 году сокращается против 2022 года, государство перераспределяет затраты на другие нужды, но к концу года ситуация может измениться, говорится в исследовании проекта "Контур.Торги", которое есть в распоряжении у РИА Новости. В материалах исследования уточняется, что 2022 год стал рекордным по затратам на разработку и исследования, связанные с искусственным интеллектом. Сумма всех закупок в этом сегменте составила 3 миллиарда рублей. Основной вклад сделал Минпромторг: он провел тендер на 2,8 миллиарда рублей, направленный на исследования перспективных технологий, включая технологии ИИ, и их применимость в транспортных самолетах. "Текущий 2023 год вновь показывает снижение финансирования исследований в области искусственного интеллекта. С января по июнь госучреждения и госкорпорации провели 13 тендеров на 43 миллиона рублей на изучение и разработку систем с применением ИИ. Заметно, что государство снижает затраты на научные исследования этой перспективной сферы и перераспределяет их на другие нужды", - отметил эксперт проекта "Контур.Торги" Василий Данильчик. Эксперт предполагает, что к концу года ситуация может измениться: "Во всяком случае, интерес к сфере исследований в области ИИ и важность этой технологии неоднократно озвучены Минцифры России". Как уточняется, в 2020 и 2021 годах госфинансирование в сфере научных исследований искусственного интеллекта также показывало снижение. Так, в 2020 году в общей сложности госкомпании и корпорации провели 42 тендера на сумму 986 миллионов рублей. Самой крупной закупкой стала разработка ИИ для управления космическими аппаратами нового поколения - на нее госзаказчик выделил 400 миллионов рублей. На следующий год количество закупок выросло в 4 раза, но расходы сократились до 720 миллионов рублей. Самым крупной стала закупка Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева - он потратил 84 миллиона рублей на создание цифровой системы мониторинга, диагностики и прогнозирования состояния технического оборудования с применением ИИ.

https://ria.ru/20230616/bogomolov-1878883726.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии