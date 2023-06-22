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Индия станет третьей экономикой мира, заявил премьер - РИА Новости, 22.06.2023
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23:59 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/indiya-1879894661.html
Индия станет третьей экономикой мира, заявил премьер
Индия станет третьей экономикой мира, заявил премьер - РИА Новости, 22.06.2023
Индия станет третьей экономикой мира, заявил премьер
Индия вскоре станет третьей экономикой мира, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на совместной сессии конгресса США. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:59
2023-06-22T23:59
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нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн - РИА Новости. Индия вскоре станет третьей экономикой мира, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на совместной сессии конгресса США. "Когда я впервые посетил США в качестве премьер-министра, Индия была 10-й по величине экономикой в мире. Сегодня Индия занимает пятое место по величине экономики. Индия скоро станет третьей по величине экономикой в мире. Мы не только становимся больше, но и растем быстрее. Когда Индия растет, растет и весь мир", - заявил Моди, который находится в США с официальным государственным визитом. "В прошлом веке, когда Индия завоевала свободу, мы составляли шестую часть населения земного шара. Это вдохновило многие другие страны на освобождение от колониального господства. В этом столетии, когда Индия установит ориентир в экономическом росте, это вдохновит многие другие страны сделать то же самое", - добавил он. Выступление премьер-министра Индии проходит под аплодисменты американских конгрессменов. Члены конгресса США встретили премьера Индии аплодисментами и криками "Моди". Появившийся в зале заседаний премьер-министр Индии шел по проходу, здороваясь с членами конгресса и даже обнимая некоторых из них. Перед началом речи Моди заявил, что для него большая честь выступать перед Конгрессом во второй раз. Ранее премьер-министр Индии выступал перед американскими конгрессменами в 2016 году.
https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html
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в мире, индия, сша, нарендра моди
В мире, Индия, США, Нарендра Моди
Индия станет третьей экономикой мира, заявил премьер

Премьер Моди на конференции в США заявил, что Индия вскоре станет третьей экономикой мира

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн - РИА Новости. Индия вскоре станет третьей экономикой мира, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на совместной сессии конгресса США.
«
"Когда я впервые посетил США в качестве премьер-министра, Индия была 10-й по величине экономикой в мире. Сегодня Индия занимает пятое место по величине экономики. Индия скоро станет третьей по величине экономикой в мире. Мы не только становимся больше, но и растем быстрее. Когда Индия растет, растет и весь мир", - заявил Моди, который находится в США с официальным государственным визитом.
«
"В прошлом веке, когда Индия завоевала свободу, мы составляли шестую часть населения земного шара. Это вдохновило многие другие страны на освобождение от колониального господства. В этом столетии, когда Индия установит ориентир в экономическом росте, это вдохновит многие другие страны сделать то же самое", - добавил он.
Выступление премьер-министра Индии проходит под аплодисменты американских конгрессменов.
Члены конгресса США встретили премьера Индии аплодисментами и криками "Моди". Появившийся в зале заседаний премьер-министр Индии шел по проходу, здороваясь с членами конгресса и даже обнимая некоторых из них. Перед началом речи Моди заявил, что для него большая честь выступать перед Конгрессом во второй раз. Ранее премьер-министр Индии выступал перед американскими конгрессменами в 2016 году.
Местные жители ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди около отеля в Нью-Йорке. 20 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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В миреИндияСШАНарендра Моди
 
 
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