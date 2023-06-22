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Белый дом заявил о желании работать с Индией по вопросам России и Украины - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/indiya-1879764886.html
Белый дом заявил о желании работать с Индией по вопросам России и Украины
Белый дом заявил о желании работать с Индией по вопросам России и Украины - РИА Новости, 22.06.2023
Белый дом заявил о желании работать с Индией по вопросам России и Украины
США намерены активно работать с Индией над вопросами, связанными с Россией и Украиной, заявил высокопоставленный представитель американской администрации,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:03
2023-06-22T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
индия
украина
россия
нарендра моди
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США намерены активно работать с Индией над вопросами, связанными с Россией и Украиной, заявил высокопоставленный представитель американской администрации, комментируя визит в Вашингтон премьер-министра азиатской страны Нарендры Моди. "Мы будем активно вовлекать Индию в вопросы, связанные с Россией и Украиной", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о планах американских властей поднимать вопрос российских поставок нефти и отношении Москвы с Нью-Дели. Представитель Белого дома добавил, что в совместном заявлении по итогам визита Моди будут "довольно четко обозначены взаимные беспокойства" относительно конфликта на Украине, и подчеркнул, что Индия готова к работе над достижением мира. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230412/indiya-1864652107.html
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в мире, индия, украина, россия, нарендра моди, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Россия, Нарендра Моди, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белый дом заявил о желании работать с Индией по вопросам России и Украины

Белый дом: США намерены работать с Индией над вопросами, связанными с Россией и Украиной

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США намерены активно работать с Индией над вопросами, связанными с Россией и Украиной, заявил высокопоставленный представитель американской администрации, комментируя визит в Вашингтон премьер-министра азиатской страны Нарендры Моди.
"Мы будем активно вовлекать Индию в вопросы, связанные с Россией и Украиной", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о планах американских властей поднимать вопрос российских поставок нефти и отношении Москвы с Нью-Дели. Представитель Белого дома добавил, что в совместном заявлении по итогам визита Моди будут "довольно четко обозначены взаимные беспокойства" относительно конфликта на Украине, и подчеркнул, что Индия готова к работе над достижением мира.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Разгрузка самолета с медицинским грузом в киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
МИД Индии сообщил о просьбах Украины предоставить медикаменты
12 апреля, 06:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияУкраинаРоссияНарендра МодиСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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