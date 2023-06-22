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В ГУР Украины подтвердили факт удара по своей штаб-квартире в Киеве - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 22.06.2023 (обновлено: 00:40 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/gur-1879691124.html
В ГУР Украины подтвердили факт удара по своей штаб-квартире в Киеве
В ГУР Украины подтвердили факт удара по своей штаб-квартире в Киеве - РИА Новости, 22.06.2023
В ГУР Украины подтвердили факт удара по своей штаб-квартире в Киеве
Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:18
2023-06-22T00:40
специальная военная операция на украине
берлин (город)
украина
киев
кирилл буданов
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке."Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час", — сказал Юсов в эфире телеканала "Киев".Удар по штаб-квартире ГУРРоссийское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам.Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.Тяжелое ранение БудановаСотрудник силовых структур 15 июня сообщил РИА Новости, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Сам Буданов не появлялся на публике с 29 мая.По словам собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн самолетом ВВС США его доставили в Берлин. Запись о полете также сохранилась в данных сервиса Flightaradar.Источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.Сотрудники военного госпиталя в Берлине, где может находиться Буданов, не стали обсуждать с корреспондентом РИА Новости эту информацию и запретили снимать здание даже снаружи.Скрывают информациюВладимир Зеленский скрывает информацию о судьбах руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По словам Соскина, нежелание украинского правительства показать Буданова и Залужного живыми на публике только укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, который ранее заявлял, что оба военачальника живы и продолжают свою работу.
https://ria.ru/20230616/budanov-1878809454.html
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берлин (город), украина, киев, кирилл буданов, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Берлин (город), Украина, Киев, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
В ГУР Украины подтвердили факт удара по своей штаб-квартире в Киеве

В Главном управлении разведки МО Украины подтвердили удары по своей штаб-квартире в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке.
«
"Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час", — сказал Юсов в эфире телеканала "Киев".

Удар по штаб-квартире ГУР

Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам.
Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.
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Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета
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Тяжелое ранение Буданова

Сотрудник силовых структур 15 июня сообщил РИА Новости, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Сам Буданов не появлялся на публике с 29 мая.
По словам собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн самолетом ВВС США его доставили в Берлин. Запись о полете также сохранилась в данных сервиса Flightaradar.
Источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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Сотрудники военного госпиталя в Берлине, где может находиться Буданов, не стали обсуждать с корреспондентом РИА Новости эту информацию и запретили снимать здание даже снаружи.

Скрывают информацию

Владимир Зеленский скрывает информацию о судьбах руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
По словам Соскина, нежелание украинского правительства показать Буданова и Залужного живыми на публике только укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, который ранее заявлял, что оба военачальника живы и продолжают свою работу.
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Специальная военная операция на УкраинеБерлин (город)УкраинаКиевКирилл БудановВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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