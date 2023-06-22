https://ria.ru/20230622/gur-1879691124.html

В ГУР Украины подтвердили факт удара по своей штаб-квартире в Киеве

В ГУР Украины подтвердили факт удара по своей штаб-квартире в Киеве - РИА Новости, 22.06.2023

В ГУР Украины подтвердили факт удара по своей штаб-квартире в Киеве

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T00:18

2023-06-22T00:18

2023-06-22T00:40

специальная военная операция на украине

берлин (город)

украина

киев

кирилл буданов

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась атаке."Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час", — сказал Юсов в эфире телеканала "Киев".Удар по штаб-квартире ГУРРоссийское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам.Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.Тяжелое ранение БудановаСотрудник силовых структур 15 июня сообщил РИА Новости, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Сам Буданов не появлялся на публике с 29 мая.По словам собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн самолетом ВВС США его доставили в Берлин. Запись о полете также сохранилась в данных сервиса Flightaradar.Источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.Сотрудники военного госпиталя в Берлине, где может находиться Буданов, не стали обсуждать с корреспондентом РИА Новости эту информацию и запретили снимать здание даже снаружи.Скрывают информациюВладимир Зеленский скрывает информацию о судьбах руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По словам Соскина, нежелание украинского правительства показать Буданова и Залужного живыми на публике только укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, который ранее заявлял, что оба военачальника живы и продолжают свою работу.

https://ria.ru/20230616/budanov-1878809454.html

https://ria.ru/20230617/ukraina-1878824614.html

https://ria.ru/20230616/budanov-1878595309.html

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Алексей Калабанов

берлин (город), украина, киев, кирилл буданов, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины