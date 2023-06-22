https://ria.ru/20230622/grad-1879704148.html

По боевикам ВСУ на Краснолиманском направлении нанесли удар из "Града"

По боевикам ВСУ на Краснолиманском направлении нанесли удар из "Града" - РИА Новости, 22.06.2023

По боевикам ВСУ на Краснолиманском направлении нанесли удар из "Града"

Артиллеристы Центрального военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на краснолиманском... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T06:01

2023-06-22T06:01

2023-06-22T08:43

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на краснолиманском направлении, объективный контроль удара из РСЗО "Град" велся при помощи БПЛА "Зала" и "Суперкам", сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание боевых машин (БМ-21 "Град") и наведение ее на цель. После чего незамедлительно выполнили залп 122-мм реактивными снарядами по скоплению живой силы и легкобронированной технике, а также колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов, находящихся на дистанции более 15 км", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве добавили, что контроль поражения цели и корректировка огня осуществлялись при помощи разведывательных БПЛА "Зала" и "Суперкам", данные с которых передавались непосредственно командиру артиллерийской батареи. "Крайний раз поражали живую силу противника – то есть технику, опорные пункты. Мы осуществляем поддержку мотострелков и когда встречаемся, когда есть такая возможность, всегда жмут руки и благодарят нас за нашу работу", - рассказал командир одной из РСЗО "Град" с позывным "Семён". В минувший понедельник Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие поразили украинские подразделения на краснолиманском направлении, пресечена деятельность трёх ДРГ, уничтожены до 105 солдат противника, две бронемашины, две самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30.

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Удары "градами" по украинским войскам на Краснолиманском направлении Удары "градами" по украинским войскам на Краснолиманском направлении 2023-06-22T06:01 true PT1M25S

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