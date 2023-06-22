https://ria.ru/20230622/gospital-1879717179.html
СМИ: ведущий военный госпиталь Украины стал принимать больше пациентов
СМИ: ведущий военный госпиталь Украины стал принимать больше пациентов - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: ведущий военный госпиталь Украины стал принимать больше пациентов
Ведущий военный госпиталь Украины принимает на 20% больше пациентов после начала контрнаступления, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на директора... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:59
2023-06-22T08:59
2023-06-22T09:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ведущий военный госпиталь Украины принимает на 20% больше пациентов после начала контрнаступления, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на директора госпиталя. "В госпитале наблюдается рост числа госпитализаций в 20% с начала контрнаступления две недели назад", - говорится в сообщении телеканала. По словам директора, большая часть ранений, с которыми прибывают пациенты - осколочные. По информации телеканала, в прошлом году в госпитале провели около двух тысяч операций, примерно половина из них - ампутации. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Накануне президент РФ заявил, что Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии. Он добавил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности. Президент РФ добавил также, что танки ВСУ горят за милую душу, Киев потерял 245 танков, 678 бронемашин разного типа, в том числе и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: ведущий военный госпиталь Украины стал принимать больше пациентов
Канал ABC: военный госпиталь Украины принимает на 20 процентов больше пациентов
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Ведущий военный госпиталь Украины принимает на 20% больше пациентов после начала контрнаступления, сообщает американский телеканал ABC
со ссылкой на директора госпиталя.
"В госпитале наблюдается рост числа госпитализаций в 20% с начала контрнаступления две недели назад", - говорится в сообщении телеканала. По словам директора, большая часть ранений, с которыми прибывают пациенты - осколочные.
По информации телеканала, в прошлом году в госпитале провели около двух тысяч операций, примерно половина из них - ампутации.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Накануне президент РФ заявил, что Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии. Он добавил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности. Президент РФ добавил также, что танки ВСУ горят за милую душу, Киев потерял 245 танков, 678 бронемашин разного типа, в том числе и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины.
Немецкий телеканал сообщил о больших потерях украинских ВВС